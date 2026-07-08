החטיפה שזעזעה את אמריקה: נוכל שהציג את עצמו כחוטף אושפז

בית משפט פדרלי הורה לדריק אנתוני קאללה, תושב קליפורניה שהודה בשליחת הודעות כופר מזויפות למשפחתה של ננסי גאת'רי, להיכנס לטיפול גמילה במסגרת אשפוזית עד למועד גזר דינו.

ננסי גאת'רי, בת 84 ואמה של מגישת תוכנית "טודיי" סוואנה גאת'רי, נעלמה מביתה באזור טוסון שבאריזונה ב-1 בפברואר. לאחר היעלמותה נשלחו דרישות כופר, שחלקן עדיין נבדקות על ידי ה־FBI כחלק מחקירת חשד לחטיפה תמורת כופר.

קאללה, בן 42, נעצר ימים לאחר מכן לאחר שהחוקרים קבעו כי שלח למשפחה הודעות כופר מזויפות בדרישה לתשלום בביטקוין. הוא הודה בשני סעיפים של הטרדה באמצעות אמצעי תקשורת.

לפי כתב האישום, קאללה שלח לבתה של ננסי גאת'רי ולחתנה הודעה ממספר מזויף שבה נכתב: "קיבלתם את הביטקוין? אנחנו מחכים בצד שלנו לעסקה". החוקרים איתרו את החשבון המקוון ששימש לשליחת ההודעות וקישרו אותו אליו.

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הרשויות הדגישו כי קאללה אינו אחראי לדרישת כופר מוקדמת יותר שנשלחה לכלי תקשורת מקומיים, וכי אותה דרישה עדיין נמצאת בחקירה. בינתיים הוא צפוי לעמוד בפני עד שנתיים מאסר לכל אחד מסעיפי האישום וקנסות של עד 250 אלף דולר לכל סעיף.