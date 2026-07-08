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טריליוני דולרים

טראמפ מבקש צדקה: "עזרו לנו להחזיר את החוב הלאומי"

משרד האוצר האמריקאי מאפשר לאזרחים לתרום ישירות להפחתת החוב הלאומי של ארה"ב | כל הפרטים על התוכנית הרשמית והסכומים שנתרמו עד כה (בעולם)

הנשיא טראמפ, אילוסטרציה (צילום: הבית הלבן)

משרד האוצר האמריקאי הודיע לאחרונה כי הציבור יכול לתרום באופן ישיר להפחתת החוב הלאומי של , באמצעות תוכנית רשמית המנוהלת על ידי הלשכה לשירותים פיסקליים.

במסגרת התוכנית ניתן להעביר תרומות בכרטיס אשראי, כרטיס חיוב, חשבון בנק וגם באמצעות 'פייפאל' דרך אתר התשלומים הממשלתי.

לפי משרד האוצר, החשבון המקורי הוקם כבר בשנת 1843 כדי לאפשר לאזרחים "להביע את פטריוטיותם באמצעות תרומות לממשלה". ניתן לתרום כסף, איגרות חוב ממשלתיות או נכסים בלתי מוחשיים.

מאז 2020 התקבלו תרומות ממוצעות של כ-120 אלף דולר בחודש להפחתת החוב הציבורי. בשנת 2024 נתרמו יותר מ-2.7 מיליון דולר, בשנת 2023 כ-מיליון דולר, ובחמשת החודשים הראשונים של 2025 התקבלו כ־434.5 אלף דולר.

החוב הלאומי של ארצות הברית עומד כיום על יותר מ־36 טריליון דולר, והוא צפוי להמשיך לגדול. לפי הערכת משרד התקציבים של הקונגרס, "החוק הגדול והיפה" שקידם הנשיא צפוי להגדיל את החוב בכ־3.4 טריליון דולר נוספים במהלך עשר השנים הקרובות.

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