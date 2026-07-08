טראמפ בהכרזה דרמטית: "כנראה נתקוף שוב הלילה בעוצמה חזקה"

טראמפ בנאט"ו ( צילומסך )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (רביעי) במהלך פסגת נאט"ו באנקרה כי ארה"ב צפויה לבצע תקיפה נוספת באיראן בשעות הלילה הקרובות.

ההודעה הדרמטית הגיעה על רקע הסלמה מתמשכת בין וושינגטון לטהראן, לאחר שאיראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים במפרץ. "כנראה נתקוף שוב הלילה בעוצמה חזקה", הצהיר טראמפ בפני מנהיגי נאט"ו. הנשיא האמריקני תקף בחריפות את איראן וציין כי "האיראנים הם חלאות, אף אחד לא אוהב אותם. תקפנו אותם קשה הלילה". לדבריו, "בזבזנו מספיק זמן - הפסקת האש הסתיימה". טראמפ פירט השבוע את מה שהוביל לתגובה הצבאית האמריקנית: "אמרנו לכו ותעשו את ענייני ההלוויה שלכם, ובמקום זאת הם התחילו לירות רקטות על ספינות אתמול". הנשיא הדגיש את עוצמת התגובה האמריקנית והצהיר כי "הכינו בהם חזק מאוד בלילה האחרון, חזק מאוד, הייתי אומר עשרים לאחד, פי עשרים יותר קשוח". טראמפ מבקש צדקה: "עזרו לנו להחזיר את החוב הלאומי" אריה רוזן | 15:07 חווית טיסה נדירה: נוסע היה לבדו על המטוס - כך הוא תיאר זאת איציק אברהם | 15:55 במקביל, משמרות המהפכה האיראנית פרסמו תיעוד של שיגור טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים באזור המפרץ. המהלך מגיע בתגובה לתקיפות האמריקניות על יעדים איראניים, ומלווה באיומים חסרי תקדים מצד גורמים בכירים במשטר בטהראן.

טראמפ בפסגת נאט"ו - צילום: הבית הלבן טראמפ בפסגת נאט"ו | צילום: צילום: הבית הלבן 10 10 0:00 / 0:49

איומים איראניים חסרי תקדים

עיתון כיהאן, הנחשב לשופרו של המשטר האיראני, פרסם כותרת ענק שבה נכתב: "אני רוצה את ראשו של טראמפ". עורך העיתון, חוסין שריעתמדרי, קרא להכריז רשמית כי טראמפ ושותפיו הם בני מוות, ודרש מהממשלה בטהראן לקבוע פרס כספי רשמי למי שירצח את הנשיא האמריקני. לטענתו, באיראן כבר גויסו יותר מ-100 מיליון דולר למטרה זו.

מוחסן רזאאי, יועצו של המנהיג העליון, אמר כי הנקמה בטראמפ ובראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו היא חלק מיעדי המהפכה האיראנית. האיומים מגיעים על רקע מתיחות חסרת תקדים בין שתי המדינות.

מתח דיפלומטי בפסגת נאט"ו

פסגת מנהיגי נאט"ו באנקרה התאפיינה גם במתח חריג בין טראמפ לראשת ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני. הנשיא האמריקני פרסם פוסט ברשתות החברתיות שבו נכתב "דרוש צו הרחקה" עבור מלוני, מה שהותיר את הקהילה הדיפלומטית דרוכה.

על פי דיווח בעיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה", מלוני פנתה באופן אישי לנשיא טורקיה רצ'פ טאיפ ארדואן בבקשה חריגה: "אל תציב אותי ליד טראמפ". היא ביקשה להבטיח שבתכנון הפרוטוקול וסידורי הישיבה, היא לא תאלץ לעמוד לצד הנשיא האמריקאי.

תמונת מחזור ויעדת נאט"ו 2026 ( צילום: האיחוד האירופי )

פרשת מבקשי המקלט האיראנים

במקביל לאירועים הצבאיים, התפרסם דיווח מדהים ב'ניו יורק טיימס' על תביעה שהוגשה בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון. התביעה מאשימה את ממשל טראמפ בניהול שיתוף פעולה חשאי עם השלטונות בטהראן, במסגרתו הועברו לידי איראן שמותיהם ותיקיהם של אזרחים איראנים שביקשו מקלט מדיני בארצות הברית.

לפי כתב האישום, המהלך איפשר לבכירי הממשל בטהראן לסמן ולבחור בעצמם אילו פליטים יגורשו מן המדינה ויוחזרו לידיהם. ההסדר החל במרץ אשתקד, במהלך פגישה רשמית שקיימו נציגי מחלקת המדינה האמריקאית עם דיפלומטים איראנים במתחם שגרירות פקיסטן בוושינגטון, שם הועברה רשימה ראשונית של לפחות 150 מועמדים לגירוש.

התביעה חושפת כי הממשל האמריקני הפר את התקנות הפדרליות של המשרד לביטחון המולדת, האוסרות לחלוטין על חשיפת מידע רגיש של מבקשי מקלט ופליטים. מאז אותה פגישה, נציגי רשות האכיפה לענייני הגירה ומכס קיימו מפגשים פרונטליים קבועים מדי חודש עם נציגים איראנים.