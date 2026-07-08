כיכר השבת
"מנהיג מלחמה נהדר"

"אני אוהב את ביבי" | טראמפ חשף מול המצלמה: טורקיה רצתה להצטרף למלחמה לצד איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ סיפק אמירה מפתיעה כאשר טען שטורקיה רצתה להצטרף למלחמה לצד איראן - נגד ישראל | "אם לא אני הוא היה עושה את זה והם מעצמה צבאית גדולה", אמר נשיא ארה"ב | על ביבי: "אני אוהב את ביבי, הוא מנהיג מדינה נפלא בזמן מלחמה" (חדשות) 

2תגובות
טראמפ בפסגת נאט"ו
טראמפ בפסגת נאט"ו| צילום: צילום: הבית הלבן

במהלך ישיבה משותפת עם מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה, נשיא ארה"ב אמר כי הוא "אוהב את ארדואן" והתייחס ליחסים המתוחים בין טורקיה לישראל.

הנשיא טראמפ התייחס ליחסיו האישיים עם הנשיא הטורקי: "אני אוהב את ארדואן, הוא פרס בפניי שטיח אדום, הוא מדהים".

הנשיא התייחס לטורקיה בהקשר למלחמה באיראן. "אתם יודעים הוא יכול היה להצטרף למלחמה. הרבה אנשים, כמו אומרים דברים... אני אוהב את ביבי, אני חושב שביבי הוא ראש ממשלה נהדר ובזמן מלחמה. ביבי אמר דברים קשים אתמול על טורקיה וארדואן" אמר בהתייחסו לראיון לרשת CNN.

טראמפ התייחס לדברים: "אמרתי לביבי, אתה יודע שארדואן יכול היה להצטרף למלחמה, כי הוא לא כל כך אוהב את ישראל, הוא גם לא אוהב את ביבי כל כך. והוא לא עשה את זה בגללי. טורקיה היא מעצמה צבאית עם מליוני חיילים, יש להם הרבה כוח עם ציוד שלנו. הם מנסים להשיג את ה-F35."

טראמפ חזר להתייחס למלחמה עם איראן: "אבל הוא לא הצטרף למלחמה והוא רצה לעשות את זה - בצד של איראן, אם זה לא היה בשבילי הוא היה עושה את זה".

בנימין נתניהודונלד טראמפרגפ טאיפ ארדואן

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0 תגובות

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2
נו, אז ביבי צודק בכל מילה, מה אתה רוצה יא מבולבל.
דני
1
טראמפ מתגאה שהוא מנע מטורקיה להיכנס למלחמה נגד ארה"ב וישראל בשעה שטורקיה חברה בנאטו???
ציפי

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