במהלך ישיבה משותפת עם מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא "אוהב את ארדואן" והתייחס ליחסים המתוחים בין טורקיה לישראל.

הנשיא טראמפ התייחס ליחסיו האישיים עם הנשיא הטורקי: "אני אוהב את ארדואן, הוא פרס בפניי שטיח אדום, הוא מדהים".

הנשיא התייחס לטורקיה בהקשר למלחמה באיראן. "אתם יודעים הוא יכול היה להצטרף למלחמה. הרבה אנשים, כמו ביבי אומרים דברים... אני אוהב את ביבי, אני חושב שביבי הוא ראש ממשלה נהדר ובזמן מלחמה. ביבי אמר דברים קשים אתמול על טורקיה וארדואן" אמר בהתייחסו לראיון לרשת CNN.

טראמפ התייחס לדברים: "אמרתי לביבי, אתה יודע שארדואן יכול היה להצטרף למלחמה, כי הוא לא כל כך אוהב את ישראל, הוא גם לא אוהב את ביבי כל כך. והוא לא עשה את זה בגללי. טורקיה היא מעצמה צבאית עם מליוני חיילים, יש להם הרבה כוח עם ציוד שלנו. הם מנסים להשיג את ה-F35."

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טראמפ חזר להתייחס למלחמה עם איראן: "אבל הוא לא הצטרף למלחמה והוא רצה לעשות את זה - בצד של איראן, אם זה לא היה בשבילי הוא היה עושה את זה".