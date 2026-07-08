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מנהג חדש ומסוכן

נצפה: מקרון בריצת בוקר מאולתרת ברחובות אנקרה מוקף בטבעת מאבטחים

נשיא צרפת עמנואל מקרון נצפה הבוקר כשהוא רץ ברחובות אנקרה, לקראת פסגת נאט"ו הצפויה להתקיים היום בעיר | בכל ביקוריו האחרונים בחו"ל הקפיד נשיא צרפת לבצע את ריצת הבוקר שלו ברחובות העיר בה הוא מתארח (בעולם) 

| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

נשיא צרפת עמנואל מקרון נצפה הבוקר (רביעי) כשהוא רץ ברחובות אנקרה, לקראת פסגת נאט"ו הצפויה להתקיים היום בעיר.

בתיעוד נראה מקרון כשהוא מוקף בטבעת מאבטחים המגינים על שלומו של נשיא צרפת ומלווים אותו לכל מקום.

רבים תהו ברשתות החברתיות על ה"מנהג" החדש של נשיא צרפת לבצע ריצת בוקר בכל מדינה אליה הוא מוזמן, והאם אין בכך סיכונים בטיחותיים עבור מנהיג אחת המעצמות הגדולות בעולם.

גם אתמול, בביקורו של מקרון בסוריה התרחש אירוע חריג, כאשר מספר פצצות התפוצצו לא הרחק מהאזור בו שהה אך דקות לפני כן.

מאוחר יותר היום צפויים המנהיגים להתכנס לפסגה הרשמית, כאשר איראן ואוקראינה צפויות להיות במוקד השיחות.

צרפתעמנואל מקרון
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