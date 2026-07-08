טקסי ההלוויה הממלכתיים של המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי, שנהרג בתקיפות משולבות של ארצות הברית וישראל, הפכו לזירה של עימותים פנימיים חריפים בתוך השלטון. קבוצות של רדיקלים קשיחים תקפו את נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ואת שר החוץ עבאס עראקצ'י. התוקפים השליכו אבנים, קראו קריאות המאשימות את הבכירים בהסגרת האינטרסים הלאומיים וצעקו לעברם "מוות לבוגדים".

​לפי סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות ועל ידי גורמים רשמיים, התקריות הקשות התרחשו במהלך הטקסים בטהראן ובעיקר בעיראק, בערים המקודשות נג'ף וכרבלה, לשם הועברה הגופה. עראקצ'י, שנחשב לדמות פרגמטית במערכת, ספג את עיקר הזעם של המפגינים המשולהבים על אדמת עיראק. המפגינים קראו לעברו ישירות "מוות למתפשר", "חסר בושה" וכן "מוות לבוגד שמוכר את המולדת".

​באחד התיעודים שפורסמו מהתקרית בעיראק, נראים מאבטחים רצים בבהילות כדי לחלץ את שר החוץ האיראני מהמקום הבוער. במהלך המנוסה המבוהלת נראה חפץ כבד, ככל הנראה אבן גדולה, פוגע בעוצמה ברכב הסמוך אליו. מקורות רשמיים באיראן ניסו לגמד את האירוע ותיארו אותו כמעשה של קבוצה קטנה של קיצונים, אך המקרה חושף סדקים של ממש.

​הנשיא פזשכיאן, שהגיע לעיראק יחד עם שר החוץ שלו כדי להשתתף בקבלת הפנים הרשמית של הגופה בנמל התעופה בנג'ף, מצא את עצמו תחת מתקפה. מתנגדיהם במשטר רואים בנוכחותם בעיראק ובסגנונם סמל לפשרנות מול המערב.

הביקורת נובעת מהניסיונות של השניים לקדם בעבר ערוצי דיאלוג מול הממשל בוושינגטון, מדיניות שנתפסת כבגידה מוחלטת בעיני הקו הנוקשה.

​המתיחות הזו בעיראק ובאיראן מתרחשת על רקע משבר קיומי חסר תקדים עבור הרפובליקה האסלאמית, בעקבות מותו של ח'אמנאי ופגיעה קשה בתשתיות המדינה. בתוך ההנהגה מתנהלים ויכוחים סוערים האם להמשיך בעימות ישיר מול ארצות הברית וישראל או לנסות להפחית את הסנקציות. הרדיקלים, ובהם אנשי משמרות המהפיכה והבסיג', רואים בכל ניסיון לפשרה בגידה במורשת ובקו של האימאם.

​עד כה ניסו בכירי השלטון להציג חזית אחידה ומלוכדת במהלך ימי האבל, תוך ארגון טקסים המוניים וקריאות לנקמה בארצות הברית ובישראל. אולם האירועים האלימים בנג'ף ובכרבלה מוכיחים כי השברים הפנימיים בצמרת השלטון אינם נעלמים גם ברגעים אלו. פזשכיאן ועראקצ'י כבר סיימו את ביקורם בעיראק וחזרו לטהראן, אך התקריות הללו צפויות להעמיק את מאבקי הכוח.