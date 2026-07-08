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מתיקות הנציחון: המאמן המצרי חגג עם דגל פלסטין - וחטף דגל ישראל בפרצוף

ההפסד הצורב היה רק הפרומו לדרמה היצרית שהתפוצצה בסיום המשחק |המאמן המצרי המושפל ירד מהדשא, מבלי לדמיין שהפרובוקציה שלו תחזור אליו כמו בומרנג דווקא מהקהל הארגנטינאי (חדשות בעולם)

מאמן מצרים חוגג עם דגל פלסטין | אוהדי ארגנטינה עם דגל ישראל (צילום: מסך רשתות חברתיות)

אמש (שלישי) נבחרת מצרים כבר הרגישה את הניצחון בידיים אך בדקות האחרונות הכל התפרק: נבחרת ארגנטינה ביצעה מהפך בלתי נתפס ושלחה את המצרים הביתה.

אלא שהסיפור האמיתי התרחש מיד לאחר שריקת הסיום. המאמן המצרי, חוסאם חסן שרק לאחרונה עלה לכותרות לאחר שחגג ניצחון עם הנפת דגל פלסטין מצא את עצמו במוקד של פרובוקציה נגדית.

בזמן שעשה את דרכו המיוסרת לחדרי ההלבשה, אוהדים ארגנטינאים הניפו לעברו במכוון את דגל ישראל.

הדגל שהביא את הסעיף
הדגל שהביא את הסעיף| צילום: צילום: רשתות חברתיות

התגובה של חסן לא איחרה לבוא והייתה חריפה במיוחד. המאמן נראה נסער ותוקפני, כשהוא מתעמת עם אנשי צוות ואף מוציא את תסכולו על צלם שהיה במקום.

תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מראים את חסן בשיא זעמו, כאשר חלק מהדיווחים אף טוענים כי ירק לעבר הקרקע כביטוי של מיאוס מהסיטואציה.

ארגנטינהדגל ישראלדגל פלסטיןמונדיאלליאו מסי
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