ילדים בגן נאט"ו: טראמפ טינף ברשת, מלוני רצה לבכות לארדואן

תמונת מחזור ויעדת נאט"ו 2026 ( צילום: האיחוד האירופי )

פסגת מנהיגי נאט"ו ה-36 שנערכה באנקרה לא תזכר רק בגלל הדיונים על ביטחון גלובלי, אלא בעיקר בגלל המתח חסר התקדים בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לראשת ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני. מה שהתחיל כעימות מילולי ברשתות החברתיות, הפך למשבר דיפלומטי של ממש במסדרונות הפסגה.

הסכסוך הגיע לשיאו עוד לפני שהמנהיגים נחתו בטורקיה. דונלד טראמפ, בסגנונו המוכר, פרסם פוסט מעורר מחלוקת ברשתות החברתיות המכוון ישירות למלוני, ובו נכתב: "דרוש צו הרחקה" עבור ראשת הממשלה האיטלקית. הפוסט העוקצני והלעגני הותיר את הקהילה הדיפלומטית דרוכה לקראת המפגש פנים אל פנים באנקרה.

התוגבה הזועמת של מלוני ארי המפגש הקודם ב G-7 - צילום: העמוד הרשמי התוגבה הזועמת של מלוני ארי המפגש הקודם ב G-7 | צילום: צילום: העמוד הרשמי 10 10 0:00 / 0:33