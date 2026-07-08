ילדים בגן נאט"ו: טראמפ טינף ברשת, מלוני רצה לבכות לארדואן

פסגת מנהיגי נאט"ו ה-36 שנערכה באנקרה לא תזכר רק בגלל הדיונים על ביטחון גלובלי, אלא בעיקר בגלל המתח חסר התקדים בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לראשת ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני. מה שהתחיל כעימות מילולי ברשתות החברתיות, הפך למשבר דיפלומטי של ממש במסדרונות הפסגה.
הסכסוך הגיע לשיאו עוד לפני שהמנהיגים נחתו בטורקיה. דונלד טראמפ, בסגנונו המוכר, פרסם פוסט מעורר מחלוקת ברשתות החברתיות המכוון ישירות למלוני, ובו נכתב: "דרוש צו הרחקה" עבור ראשת הממשלה האיטלקית. הפוסט העוקצני והלעגני הותיר את הקהילה הדיפלומטית דרוכה לקראת המפגש פנים אל פנים באנקרה.
על פי דיווח בעיתון האיטלקי היוקרתי "קוריירה דלה סרה", מלוני לא נותרה חייבת ופעלה מאחורי הקלעים כדי למנוע את המבוכה. היא פנתה באופן אישי למארח הפסגה, נשיא טורקיה רצ'פ טאיפ ארדואן, בבקשה חריגה: "אל תציב אותי ליד טראמפ". מלוני ביקשה להבטיח שבתכנון הפרוטוקול וסידורי הישיבה, היא לא תאלץ לעמוד לצד הנשיא האמריקאי, במטרה למנוע עימותים או תמונות שנויות במחלוקת.
המתח בין השניים הפך גלוי לעין בשיאו של האירוע – צילום "התמונה המשפחתית" של מנהיגי נאט"ו. בעוד שאר המנהיגים התייצבו למקומותיהם, מלוני נצפתה מגיעה לאזור הפרוטוקול באיחור קל.
היא בחרה להתייצב במיקום המרוחק ביותר האפשרי מטראמפ, כשהיא נצמדת לראשת ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז. המצלמות של כלי התקשורת העולמיים לא פספסו את המרחק המכוון ששמרה מלוני, שהפך לאחד הנושאים המדוברים ביותר בקרב העיתונאים הזרים שנכחו בפסגה.
0 תגובות