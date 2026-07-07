ראש הממשלה נתניהו העניק הערב (שלישי) ראיון נוסף לתקשורת האמריקנית, הפעם לרשת CNN, שם התייחס למכירת מטוסי ה-F35 לטורקיה.

המראיינת ציינה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר יום קודם לכן שמהלך כזה יפר את מאזן הכוחות במזרח התיכון, ושאלה את נתניהו אם הוא הבהיר את העמדה הזו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים בפני הנשיא האמריקני.

נתניהו השיב כי הוא שוחח עם הנשיא טראמפ מספר פעמים בנושא זה. בשלב זה אמר נתניהו משפט שיכול בהחלט להישמע כביקורתי כלפי הנשיא טראמפ.

"אני חושב שכולם מבינים שעל אף הידידות האישית שיש לנשיא טראמפ עם ארדואן, זה לא הופך את טורקיה למדינה ידידותית לארצות הברית, למדינה, אלא להיפך. זהו משטר שנגוע באחים המוסלמים, אשר שונאים את ארצות הברית".

נתניהו הדגיש כי מדובר במשטר שמזוהם באידיאולוגיה של האחים המוסלמים השונאת את ארצות הברית. הוא הדגיש כי ארדואן מארח את מחבלי חמאס, תומך בהם ומממן אותם, ובמקביל השליך את כל מתנגדיו הפוליטיים ואנשי התקשורת אל בית הכלא.

ראש הממשלה הוסיף כי טורקיה מהווה איום על יוון ומחזיקה בחצי משטחה של קפריסין. מעבר לכך, הוא ציין כי ארדואן מאיים להשמיד את מדינת היהודים, וכי אנשי הממשל שלו מצהירים שאין לישראל מקום בין האומות וכי שר הפנים הטורקי מצפה להיות המושל של ירושלים.

"והדבר החשוב ביותר, ושמתי את זה ממש על השולחן, הוא מאיים להשמיד את המדינה שלי, המדינה היהודית האחת והיחידה. מספר שתיים שלו אומר שאין לנו מקום בין האומות, ואת יודעת מה זה אומר, ומספר שלוש שלו, שר הפנים, אומר שהוא מצפה להיות המושל של ירושלים. הלו? את יודעת, אנחנו מדינה ריבונית", דברי נתניהו.