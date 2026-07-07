נשיא ארה"ב פתח את ביקורו בטורקיה לקראת פסגת נאט"ו בפגישה אישית עם נשיא טורקיה ארדואן.

"אנחנו חברים טובים, יש לנו כימיה טובה ויש לנו יחסים טובים", אמר נשיא ארה"ב בנוכחות מארחו.

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף את הטון נגד מדינות המערב במהלך פגישה רשמית באנקרה עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, לקראת פתיחת פסגת נאט"ו. הנשיא האמריקני הביע אכזבה עמוקה מתפקוד הברית והצהיר כי הגעתו לאירוע התאפשרה רק בזכות קשריו האישיים עם המארח הטורקי.

במהלך הצהרה משותפת אמר טראמפ כי "הייתי מאוכזב מאוד מנאט"ו, ואם הפסגה לא הייתה נערכת בטורקיה, שבה החבר שלי מנהיג, ייתכן שלא הייתי מגיע". הוא מתח ביקורת חריפה על המדינות החברות וציין כי "הם התייחסו אלינו לא יפה. אנחנו השקענו טריליוני דולרים בנאטו כדי להגן על מדינות אירופה מפני רוסיה".

הנשיא האמריקני רמז על אפשרות של הוצאת כוחות נוספים מהיבשת והוסיף כי "אני אומר שזה בסדר אבל הייתם חושבים שהם יעשו משהו לעזור לנו. רה״מ בריטניה אמר שהוא יעזור לנו כשנסיים באיראן. אני לא בטוח שהם יהיו שם בשבילנו. איטליה, גרמניה, צרפת אכזבו אותנו- זה בסדר. למה שאנחנו נהיה שם בשבילם אם הם לא שם בשבילנו?".

במקביל לביקורת על אירופה, הרעיף טראמפ שבחים על עמיתו הטורקי ופנה אליו ישירות באומרו "אתה מנהיג נהדר, מכבדים אותך בכל העולם. יש לנו מערכת יחסים מיוחדת. טורקיה הפכה למדינה עוצמתית מאוד מבחינה צבאית. יש לי המון כבוד לנשיא - נדבר היום על סחר ועל הרבה דברים שנוגעים לישראל, כולל איראן".

המנהיגים דנו גם באפשרות לחידוש עסקת אספקת מטוסי הקרב המתקדמים לטורקיה. טראמפ התייחס לנושא וציין כי "זו החלטה שנצטרך לקבל, יש לנו יחסים טובים. הרבה אנשים, כולל אנשים שיושבים פה, חושבים למה לא שנעשה את העסקה הזו. זה משהו שנשקול. זה המטוס הכי טוב בפער".

נשיא טורקיה ארדואן הגיב לדברים והזכיר את המחויבויות הקודמות של הממשל האמריקני בנושא זה. ארדואן הדגיש בדבריו כי "זו לא סוגיה חדשה, דנו לגביה עם ארה"ב בעבר. הבטיחו לנו 5 מטוסים" וחתם את הנושא בכך ש"שוחחנו על כך בעבר, הובטח לנו שנקבל חמישה מטוסים".