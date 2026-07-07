גוש חוסם: הפיל שהפך למאפיונר וגובה 'פרוטקשן' מנהגים 

ראג'ה והלוקחות שלו ( צילום: מסך )

בכביש בוטאלה-קאטארגאמה שבסרי לנקה, הנהגים נתקלים בשיטה שמוכרת מעולם הפשע: ראג'ה, פיל בר מרשים בן למעלה מ-40, מינה את עצמו לגובה המכס של האזור.

ראג'ה לא משתמש באלימות, אלא בסבלנות של איש עסקים מיומן. הוא נעמד באמצע הכביש, חוסם את התנועה משני הכיוונים וממתין. כשרכב עוצר, הוא שולח את החדק המסיבי שלו לעבר החלונות בחיפוש אחר "התשלום". בננות, פירות או חטיפים. המקומיים מספרים שלמרות שלפעמים מתנהל "משא ומתן" קצר, הוא תמיד מסתיים לטובתו של ראג'ה.

ראג'ה והלוקחות שלו - צילום: רשתות חברתיות ראג'ה והלוקחות שלו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:05

מה שהתחיל כחיפוש תמים אחר מזון הפך למסורת של ממש. נהגים רבים המכירים את "המדיניות" של ראג'ה עוצרים מראש בדוכני פירות לאורך הדרך כדי להצטייד ב"מס" הנדרש. למרות העיכובים והפקקים שהוא יוצר, המקומיים מתייחסים אליו בכבוד רב ובהערצה.

סרטון של ראג'ה שפורסם על ידי BBC Earth הפך לוויראלי בתוך שעות ספורות, עם למעלה מ-16 מיליון צפיות בפחות מיממה. הגולשים ברשת לא נשארו אדישים: "זו הדרך היחידה שבה אני מוכן לשלם את המסים שלי", כתב אחד הגולשים, בעוד אחר הוסיף בבדיחות: "יש שחיתות בממשלת החיות!".