המקפיא הוא הרבה יותר מבית קברות לפיצות קפואות וקוביות קרח. עבור הבשלן הביתי החכם, מדובר במכונת זמן שתשמור על טריות, תחסוך מאות שקלים בשנה ותקצר את זמן ההכנה של ארוחת הערב בחצי. אבל רגע לפני שאתם דוחפים הכל למגירה - לא כל חומר גלם שורד את ה"קיפאון העמוק" | יצאנו לבדוק מהם המאכלים שמומלץ להחזיק בפריזר, ומהו המיתוס שעלול להסתיים במפח נפש קולינרי (אוכל, מאמע)
אצל האמריקאים הכל מוגזם. כן, גם הלחם (שאם תשאלו אותנו, דומה יותר לעוגה, אבל לא ניתפס לקטנות). אנו משתמשים במתכון הזה כבר כמה שנים והמשפחה שלנו לא מוותרת עליו שבוע אחר שבוע. השילוב של בננות וגבינת שמנת הופכים אותו ללח במיוחד וזה סוד הקסם שלו (מתכונים, אוכל)
אנו רואים את הבננות עם כתמי הברדלס נחות על הדלפק במטבח שלכם, הופכות מבשלות לרקובות. זה הזמן להכין את לחם הבננה הקלאסי שלנו. הוא מתוק, רך ולח. כמה טיפים: מיקסר יגרום לבלילה להתאגד הכי מהר, אך תוכלו להשתמש גם במטרפה חשמלית ידנית. רוצים להוסיף אגוזים או שוקולד צ'יפס? אנו האחרונים שנעצור אתכם מלעשות זאת, במיוחד אם מדובר בשוקולד צ'יפס (מתכונים, אוכל)
אנו אוהבים קינוחים ומתוקים, אבל הם לא אוהבים אותנו בחזרה - ברגע שאנו קצת מגזימים איתם, אנו מרגישים חולשה ועייפות ואת הבגדים לוחצים. בכל אופן, אנו עדיין זקוקים ל"משהו מתוק" מדי ערב וכאן נכנס הקינוח הזה לתמונה: נגיסי בננה מצופים שוקולד עם חמאת שקדים. השילוב של שוקולד, בננה וחמאת שקדים הוא המוצלח ביותר בעינינו, אבל תוכלו להמיר אותו בחמאת בוטנים או בממרח שוקולדי/אגוזי אחר לטעמכם (מתכונים, אוכל)
אם אשכול הבננות שבסלסילת הפירות שלכם מתחיל להראות סימני גסיסה, זו בדיוק הדרך להציל אותן ולהפוך את הבננות לעוגה מתוקה, עסיסית ורכה במיוחד שבאה בול עם הקפה או כל משקה חם אהוב אחר, אנחנו לא מתקטננים (מתכונים, אוכל)