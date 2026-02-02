כיכר השבת
7 מאכלים שאתם חייבים להקפיא ואחד שיהרוס לכם את המנה

המקפיא הוא הרבה יותר מבית קברות לפיצות קפואות וקוביות קרח. עבור הבשלן הביתי החכם, מדובר במכונת זמן שתשמור על טריות, תחסוך מאות שקלים בשנה ותקצר את זמן ההכנה של ארוחת הערב בחצי. אבל רגע לפני שאתם דוחפים הכל למגירה - לא כל חומר גלם שורד את ה"קיפאון העמוק" | יצאנו לבדוק מהם המאכלים שמומלץ להחזיק בפריזר, ומהו המיתוס שעלול להסתיים במפח נפש קולינרי (אוכל, מאמע)

האם אפשר להקפיא ביצים טרופות? תופתעו (צילום: AI)

1. הפתעת הבוקר: ביצים (בלי הקליפה!)

כן, קראתם נכון. נשארו לכם ביצים שתוקפן עומד פג? אל תזרקו. אסור להקפיא ביצה שלמה בקליפתה (היא תתפשט ותתפוצץ), אבל אם תשברו אותן לתוך תבנית סיליקון של מאפינס או למכל אטום - הן יישמרו מעולה עד חצי שנה.

טיפ של מקצוענים: טרפו אותן קלות עם קמצוץ מלח לפני ההקפאה כדי לשמור על מרקם החלמון. ניתן להקפיא גם ביצים מופרדות.

2. זהב ירוק: עשבי תיבול בשמן זית

מכירים את זה? קניתם צרור פטרוזיליה או כוסברה, השתמשתם ברבע והשאר הפך ל"בוץ" במקרר? השיטה: קצצו את עשבי התיבול, דחסו לתבנית קוביות קרח ומלאו בשמן זית. בפעם הבאה שאתם מכינים רוטב או תבשיל, פשוט זרקו פנימה קובייה. הטעם נשמר טרי כאילו הרגע קטפתם מהגינה.

3. מגרדת הקסם: גבינה צהובה ופרמזן

גבינות קשות הן המועמדות המושלמות להקפאה. אם תנסו להקפיא גוש גבינה גדול, המרקם שלו יהפוך לפירורי מדי לחיתוך. אבל אם תגרדו את הגבינה מראש - קיבלתם אוצר. היא לא נדבקת, נמסה נפלא על פיצה או פסטה, ונשמרת חודשים.

4. סוף לעובש: לחם מחמצת ולחמניות

לחם שיושב על השיש מתחיל להתייבש מהרגע שקניתם אותו. במקום להמתין לעובש, פרסו אותו מיד והקפיאו. היתרון? לחם קפוא שנכנס ישירות לטוסטר עובר תהליך של "רענון עמילנים" שמעניק לו מרקם קריספי מבחוץ ורך מבפנים, לפעמים אפילו יותר מלחם טרי.

5. הקינוח הבריא: בננות "עייפות"

הבננה הפכה לשחורה? זה הזמן שלה לזרוח. קלפו, חתכו לעיגולים והקפיאו. בננות קפואות הן הבסיס ל"גלידה" הכי בריאה בעולם (פשוט טוחנים אותן במעבד מזון) או לשייקים במרקם קטיפתי בלי צורך בקרח שמדלל את הטעם.

6. חובה במזווה הקפוא: רסק עגבניות

מי לא מכיר את קופסת השימורים הקטנה שנפתחה בשביל כף אחת ואז נשכחה במקרר עד שצמחה עליה תרבות חדשה? הפתרון: חלקו את שארית הרסק לתלוליות קטנות על נייר אפייה, הקפיאו עד שיתקשו והעבירו לשקית. כף רסק זמינה לכל תבשיל, בלי בזבוז.

7. האזהרה: ירקות עם אחוז מים גבוה

כאן רוב האנשים נופלים. מלפפונים, חסה וצנוניות לעולם לא ישרדו הקפאה. המים שבתוך התאים קופאים, מתרחבים וקורעים את דפנות התא. התוצאה כשתפשירו? שלולית מים וירק סמרטוטי וחסר טעם. ירקות כאלו אוכלים טרי, או לא אוכלים בכלל.

בשורה התחתונה: המקפיא הוא לא רק פתרון אחסון, הוא כלי עבודה. ניהול נכון שלו יחסוך לכם זמן יקר בערב ויוודא שאף חומר גלם איכותי לא יסיים את חייו בפח.

