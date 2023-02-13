בעקבות העיסוק בתרומות ומעשרות בפרשת השבוע, נראה את מחלוקת הפוסקים האם עשבי תיבול חייבים בתרומות ומעשרות, והאם יש הבדל בין צמחי התיבול השונים - הבדל הנובע מאופן השימוש בהם והצורה בה הם מופיעים במאכל | כמו כן נעסוק במחלוקת האחרונים האם יש להפריש מעשרות מעלי תה, וכן מה הדין בנבטים ושאר גידולי מים? (פרשת השבוע)
הדבר הטוב ביותר במתכון זה הוא זמן הבישול (גג חצי שעה) והטמפרטורה (245 מעלות!) שמייצרים תפודים המבושלים בצורה מושלמת וציפוי פריך (רק ערבוב השמן ועשבי התיבול גורם לנו להזיל ריר). תוכלו להוסיף להם גם בטטות ולוותר על הצ'ילי הגרוס אם אתם פחות מחבבים פיקנטיות (מתכונים, אוכל)
היש דבר יותר משביע ומהנה מקציצות עוף עסיסיות? כנראה שלא ובמקרה דנן, במקום לטגן אותן בבריכת שמן, אופים בתנור - מה שלא רק חוסך קלוריות, אלא גם יותר בריא וגם שומר אותן עדינות במיוחד, בקטע טוב, כמובן. כאן, שילבנו אותן עם פירה, אבל גם קינואה, אטריות או אורז לבן זה בסדר (מתכונים, אוכל)
בישול דגים בבית לא חייב להיות אתגר השמור לאירועים מיוחדים. עם כמה טריקים בשרוול, זו יכולה להיות דרך מהירה ונטולת תקלות להכנת ארוחת צהריים או ערב יומיומית. קחו את המתכון הזה כדוגמא. הוא מרשים בטעם ובמראה, אבל דורש מעט מאוד מאמץ. ושימו לב כמה הוא גמיש: ניתן להשתמש גם בעשבי תיבול שידעו ימים יפים יותר ולהמיר את פירורי הלחם בקרקרים או חטיף צ'יפס. בונוס: תוכלו לאחסן שקית של תערובת עם פירורים ועשבי תיבול במקפיא ופשוט לשלוף בזריזות בעת הצורך (מתכונים, אוכל)
יש מנות שהן כל כך מיוחדות, עד שאנחנו מוכנים לחכות כל השנה רק כדי לאכול אותן פעם אחת בלבד. אך לעתים קרובות הן מורכבות ולוקחות זמן רב להכנה. העוף הזה עם משמשים, בצלים סגולים ועשבי תיבול טריים הוא מיוחד באותה מידה ושווה המתנה, אך לא דורש מאמץ ניכר ולכן מתאים בדיוק לשבת (מתכונים, אוכל)
אבוקדו הוא פרי - כן, הוא פרי - המתגאה בכ-20 ויטמינים, מינרלים ופיטונוטריאנטים. בנוסף, הוא עשיר בסיבים תזונתיים, שומנים בלתי רוויים וסטרולים צמחיים שטובים להורדת כולסטרול. ואם כל זה לא מספיק: אבוקדו זה פשוט טעים. כאן הוא משודך למגוון עשבי תיבול ורכיבים מזינים שיוצרים יחד רוטב מנצח לסלטים או כמטבל (מתכונים, אוכל)
מתכון לטחינה שמפוצצת בעשבים ירוקים ותיבול עשיר שכולל תוספת מפתיעה אחת שלא הייתם חושבים עליה. מדובר בגרגרי חילבה. כן, חילבה. הם הופכים את העסק לבריא במיוחד ונותנים טאצ' ייחודי לטעם, המרכיב הסודי שלכם לטחינה המושלמת (מתכונים, אוכל)
המתכון הזה לא כולל כמעט אף מרכיב מהפסטו המקורי, אבל אחרי טעימה אחת, זה ממש לא יטריד אתכם. חגיגה שלמה של עשבי תיבול ריחניים, פיסטוקים מתפצפצים וחמצמצות מרעננת. בונוס: בניגוד לזה המסורתי, הפסטו הזה פרווה לגמרי (מתכונים, אוכל)
למנה הזו יש שם מפוצץ, אבל היא לגיטימית לגמרי כארוחת ערב ביתית מפנקת. טיפ: השתמשו בעשבי תיבול טריים, ואם יש לכם כאלה על אדנית על החלון במטבח - זכיתם. 5 מרכיבים בלבד תצטרכו בשביל הניוקי ותוך 9 דקות - בדקנו - הרוטב יהיה מוכן. (מתכונים, אוכל)
או כמו שאנחנו קוראים לזה: איך לא לאכול לחם ולהישאר בחיים. ארוחה מופלאה שמתאימה לכל שעה ביום עם שילוב טעמים מנצח של בטטות מתקתקות ורכות, גרגרי חומוס פריכים, סלט ירקות טרי ורוטב עשב תיבול מרענן (מתכונים, אוכל)