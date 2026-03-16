פעם, כשהיינו ילדים, המילה "חופש" הייתה תפילה. אני זוכרת אותנו נצמדים לטלפון לשמע תחזית מזג האוויר בבוקר ירושלמי קפוא, מחכים לרגע שבו הקריין יגיד את שם העיר שלנו בהקשר של שלג. זה היה הנס הפרטי שלנו - יום אחד לבן שבו העולם עוצר מלכת, ואמא לא שואלת "איפה התלבושת?". היום? הילדים שלי כבר שש שנים חיים בתוך "נס" אחד מתמשך, רק שבמקום פתיתי שלג, אנחנו מקבלים הודעות על התראה ו"מצב מיוחד".

אנחנו מגדלים דור של "אולי". ילד קם בבוקר, מגרד בראש, ובמקום לשאול אם יש מבחן בחומש, הוא שואל אם יש היום לימודים. וזו לא שאלה של עצלנות, זו שאלה של אסטרטגיה ריאלית. מבחינתם, מוסדות החינוך הם המלצה בלבד. פעם קורונה ופעם טילים.

ההימור של הגנים

ובואו נדבר על הנקודה הכואבת - הכיס. המעונות והגנים הפרטיים הפכו לסוג של רולטה. אנחנו חותמים על חוזים, משלמים הון, ומתפללים. כשיש מצב בטחוני מיוחד, הכסף נשאר "במערכת". הגננות, מסכנות, תקועות בחוזים מול המדינה, ואנחנו נשארים עם החשבון והילדים בבית. זה מתסכל, זה מרתיח, וזה מרגיש לפעמים כמו להילחם בתחנות רוח.

אז מה עושים? אולי הגיע הזמן לחשיבה יצירתית. אולי במקום להתווכח על החזרים, נחשוב על "בנק ימים" או על התארגנויות קהילתיות שבהן הכסף שאנחנו משלמים חוזר אלינו בצורת פעילויות אחה"צ כשהשגרה חוזרת. אנחנו צריכים פתרונות שרואים את האמא העובדת ולא רק את הסעיפים בחוזה.

קורס הישרדות: איך לנגב חומוס תוך כדי זום

בינתיים, בבית, אנחנו הופכות ל"תמנון אנושי". לנהל שיחת עבודה קריטית כשהטלפון על "השתק", לסמן לילד בסימני ידיים ש"עכשיו לא שואלים איפה המטען", ובו זמנית לנגב חומוס מהרצפה עם הרגל - זו מיומנות שלא לומדים בשום סמינר. הילדים שלנו רואים אותנו במצבי קצה, והאמת? זה הופך אותם למאלתרים הכי טובים בעולם. הם לומדים גמישות מה היא, גם אם המחיר הוא שטיח קצת דביק.

הלימונדה שבתוך הלימון

אבל כאן קורה הקסם ששמור רק לעם ישראל. בתוך הכאוס הזה, כשהמערכת הרשמית הרימה ידיים, הילדים שלנו פשוט הקימו מערכת משלהם. פתאום חדרי המדרגות בבני ברק, בביתר עילית במודיעין עילית ובעוד ערים נחמדות, הפכו לאולמות אירועים מאולתרים. ראיתם פעם ילדה בת שמונה מנהלת "קייטנה" לשבעה זאטוטים עם חבילת ופלים, שני טושים ומאגר בלתי נדלה של כריזמה? זה משהו שלא לומדים בשום קורס ניהול. הן מצאו בתוך עצמן כוחות של מנהיגות ששום יום לימודים רגיל לא היה מוציא מהן.

יש משהו מופלא בלראות את הילדים שבימי שגרה בקושי קמים לתפילה, הופכים בבוקר של "אין לימודים" למפיקי אירועים. אחים שבדרך כלל רבים על השלט של המזגן, פתאום יושבים יחד לבנות מבצר מכריות או להמציא משחק קופסה חדש משאריות של קורנפלקס. הילד שתמיד הרגיש "חנוק" בתוך הכיתה? פתאום הוא פורח, הופך למדריך הראשי של השכונה, מגלה שיש לו ידיים של זהב ולב רחב.

"בתוך החשכה של חוסר הוודאות, חדרי המדרגות שלנו הוארו באור של ערבות הדדית. הקייטנות המאולתרות האלו, עם הריח של החופש והאלתור, הן השיעור הכי חשוב שהילדים שלנו למדו בחיים. השיעור באיך להיות 'עם ישראל' ששום דבר לא יכול לו.

זו הלימונדה הכי מתוקה שיש. נכון, זה לא מחליף שגרה, וזה לא מחזיר את הכסף, אבל זה נותן לנו מבט אופטימי על הדור הזה. דור של ילדים שלא נשברים מהודעת ביטול של מסיבות פורים, אלא פשוט שואלים: "אז מה עושים היום?". ואולי, רק אולי, הכוח הזה שהם מגלים בתוך חדר המדרגות, הוא בדיוק מה שיבנה להם את עמוד השדרה להיות המנהיגים של המחר.

סוף דבר: מחכים לשגרה האמיתית

אנחנו לא באמת מחכים לשלג יותר. אנחנו מחכים לשגרה פשוטה, משעממת וברוכה. אנחנו מתפללים שהמלחמה הזו תהיה האחרונה, ושכל החופשות יתנקזו לתוך שמחה גדולה של גאולה.

אנחנו עם של שורדים, עם של אמהות לביאות שמשלמות את המחיר בכיס ובנפש וממשיכות לחייך. הלוואי שבעזרת השם, בקרוב ממש, הילדים שלנו יקומו בבוקר ולא יצטרכו לשאול "יש לימודים?", אלא פשוט ירוצו לחיידר ולבית הספר בתוך עולם של שלום ושלווה.