מתנה לחיים

"ראיתי אותו עומד לבד בהפסקה והלב שלי נשרף": הטעות שכל אמא עושה

הלב שלך צונח כשאת רואה אותו מהצד, עומד בשולי המגרש בזמן שכולם מסתערים על הכדור, והמבט שלו בעיקר מחפש דרך פנימה. את רוצה לרוץ אליו, להפוך שולחנות במזכירות או פשוט לחבק אותו חזק, אבל רגע לפני שאת מתערבת - יש טעות אחת קריטית שרוב האמהות עושות. הנה הכלים שיהפכו אותו מהילד השקוף בהפסקה לזה שכולם רוצים לשחק איתו, בלי שתוציאי מילה אחת מהפה (מאמע)

"אני כותבת לך עם דמעות", כך נפתח המייל שקיבלתי השבוע מאמא שבורה. "עברתי ליד החיידר של הבן שלי. ראיתי את הבן שלי עומד בצד בהפסקה, בזמן שכל הכיתה משחקת. הוא פשוט הסתכל עליהם, והלב שלי נשמט. רציתי לרוץ, להכריח אותם לשתף אותו, לצעוק לעולם - אבל פשוט עמדתי שם ובלעתי את הרוק. אני רואה את זה גם כשהוא נפגש עם בני הדודים. הוא תמיד עומד בצד. חושש להצטרף. לא יודע איך לעשות את זה. איך ממשיכים מכאן בלי להפוך לאמא 'מתערבת' מדי?".

אל תפתרי לו - תבני אותו

הדחף להרים טלפון למורה הוא עצום, אבל הוא עלול לשדר לילד מסר מחליש. במקום זאת, שקפו לו את הכוחות שלו בבית. שאלו שאלות מכוונות כמו "מה לדעתך יקרה אם מחר תבקש להצטרף?", ותנו לו להרגיש שהוא המנהל של האירוע. כשאנחנו נותנות לו כלים במקום פתרונות, אנחנו בונות לו חוסן פנימי שישרת אותו הרבה מעבר לחצר במוסד הלימודים.

הטקטיקה של "בעל הנכס": להפוך למוביל דרך חפץ

לפעמים, הילד צריך "כרטיס כניסה" ויזואלי. שלחו אותו עם כדור איכותי, משחק קלפים מבוקש או אפילו חידה שבועית מעניינת. כשהוא מחזיק ב"נכס", הילדים האחרים הם אלו שיפנו אליו בבקשה להצטרף. זה הופך אותו מהילד שמבקש רשות, לילד שנותן רשות וזה שינוי דרמטי בביטחון העצמי.

אימון "על יבש": כשהסלון הופך למגרש אימונים

אם הילד עושה "הלוך-חזור" בבית בזמן שהוא מתכנן איך לגשת לחבר, אל תעצרו אותו. זה המוח שלו שבונה אסטרטגיה. נצלו את הרגע הזה לסימולציה: "בוא נחשוב מה אתה אומר כשמוישי עונה לטלפון". כתבו יחד משפט פתיחה פשוט על דף. כשהמילים כבר יושבות לו בפה, הפחד מדחייה קטן פלאים.

שובר השוויון: "שיטת השלבים" ליצירת קשר

למדו אותו לא לחפש את "מלכי הכיתה" מיד. הטיפ הכי פרקטי הוא למצוא ילד אחד, שקט כמוהו, ולהתחיל שם. "מבצע חבר אחד" קל הרבה יותר לביצוע מאשר "להיות מקובל". ברגע שיש לו עוגן אחד בכיתה, כל ההפסקה נראית אחרת. עודדו אותו להחמיא לחבר על משהו קטן בהתאם לגיל ("איזה ציור יפה ציירת") - מחמאה היא הגשר הכי מהיר ללב של ילד אחר.

בבית הוא המלך

החברה הגדולה והרועשת מאיימת עליו? תתחילו בקטן. תעזרו לו לבחור חבר אחד, רצוי כזה שקט יותר או בעל תחומי עניין דומים. הזמינו אותו אליכם הביתה. בבית, כשהוא בטריטוריה המוכרת שלו, קל לו הרבה יותר להביא לידי ביטוי את הכישרונות שלו. הקשר האישי שנבנה בין ארבעה קירות יתורגם למחרת לחיוך קטן ומחבר במסדרון החיידר או בבית הספר.

מילה של אמא לאמא: מתי עוצרים הכל ומתערבים?

חשוב לי להדגיש: כל הכלים שדיברנו עליהם נועדו לעזור לילד שמתמודד עם קושי חברתי אישי, ביישנות או חוסר מיומנות. אבל - וזה אבל גדול - אם את מזהה שהילד שלך עובר חרם, הצקות חוזרות או נידוי מכוון, הכללים משתנים. במצב כזה, אל תחכו שהוא יפתור את זה לבד. זה הזמן להרים טלפון למורה, להנהלה ולערב את כל הגורמים הרלוונטיים כדי לקטוע את זה מיד. חוסן בונים מול אתגרים, לא מול פגיעה נפשית מכוונת. שם, אתם השכפ"ץ שלו.

