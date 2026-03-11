5 פעילויות שיעסיקו את הילדים למשך שעות ללא התערבות

זה מאתגר, מותר להתלונן. השילוב של ערב פסח, מלחמה בחוץ, עבודה מהבית וילדים שמתרוצצים בין הרגליים, זה לא באמת "חופש". זו הישרדות. את מוצאת את עצמך מנסה לענות למייל דחוף ביד אחת, ומגרדת חמץ מהמסילות של החלון ביד השנייה, כשברקע הילדים בדיוק החליטו להפוך את הסלון לזירת קרב.

אז במקום להילחץ (או פשוט לוותר ולעבור לגור במרפסת), הנה כמה רעיונות ל"תעסוקה עצמית" שבאמת עובדים. כאלה שיגרמו להם להפעיל את עצמם במינימום התערבות שלך, כדי שתוכלי לפחות לסיים את שיחת הזום או את ארון המטבח בשקט.

1. "המשימה: חדר בריחה - יציאת מצרים"

במקום שאת תבני להם - הם בונים לך (או אחד לשני).

תני להם אתגר: "יש לכם 45 דקות להפוך את חדר הילדים למצרים העתיקה. אתם צריכים להחביא 10 פתקים עם רמזים שמובילים אל 'האפיקומן' או אל הגאולה".

הם משתמשים בשמיכות לפירמידות, בכריות לסגירת ים סוף ובפתקים מצוירים. התכנון והבנייה של ה"תפאורה" לוקחים המון זמן של ריכוז ושקט, והם מרגישים כמו המפיקים של האירוע.

2. תחנת "ספא לצעצועים"

זה השילוב החשוב בין ניקיון למשחק סנסורי.

קחי גיגית עם מים והמון קצף (סבון כלים עושה עבודה מעולה), תני להם מברשות שיניים ישנות ומגבות. המשימה: "כל מכוניות הלגו, החיות והבובות צריכות להיכנס ל"ספא" - שטיפה לקראת פסח".

הם מצחצחים כל גלגל וכל פינה, זה מרגיע אותם בטירוף וזה יכול להחזיק אותם שעה שלמה של התעסקות רטובה ומהנה (במרפסת או באמבטיה, כמובן).

3. 'תיבת משה' דמיונית

אם יש לך קרטון גדול של משלוח או קופסה של מכשירי חשמל - אל תזרקי! זה הנכס הכי יקר בבית כרגע.

תני להם פנסים, טושים ושמיכה, ותגידי להם להפוך את הקרטון ל"תיבת משה". הם מציירים מבפנים את לוח הבקרה, מרפדים אותה, ונכנסים פנימה עם ספרים או ציורים. המרחב הסגור והחושך עם הפנסים יוצרים עולם שלם ששואב אותם פנימה לכמה זמן של שקט תעשייתי. אפשר לסגור להם גם פינה מתחת לשולחן, וכו'.

4. ערי המסכנות: פיתום ורעמסס מגרוטאות

תני להם ערמת גרוטאות (גלילי נייר טואלט, קופסאות קורנפלקס ריקות, פקקים) והרבה דבק נייר (הכי קל לניקוי ולא משאיר סימנים).

האתגר: לבנות את הפירמידה הכי גבוהה או את העיר הכי גדולה של פרעה. בלי דבק נוזלי שמלכלך את השטיח, רק דבק נייר. זה דורש תכנון, הנדסה וריכוז גבוה, והכי חשוב - אפס עבודה מצדך.

5. הצגת סיפור יציאת מצרים

כאן את הופכת את הניקיון לחלק מההצגה שלהם. תגידי להם שאת ה"מפיקה" - את לא משתתפת, את רק באה בסוף לראות את ההצגה.

מערכה א' (העבודה): הם "בני ישראל" ופרעה גזר עליהם לקרצף את כל ה"לבנים" (הצעצועים או המדפים הנמוכים). מי שמנקה הכי יפה מקבל מדבקה או וופל בסוף.

מערכה ב' (המכות): תני להם להשתולל קצת. במכת צפרדע הם צריכים לקפוץ בכל הבית (זה מעייף אותם, בונוס בשבילך!). במכת ברד הם זורקים כדורי צמר גפן אחד על השני. ובמכת חושך הם צריכים למצוא חפצים בבית בעיניים עצומות.

מערכה ג' (הגאולה): כל אחד אורז "צידה לדרך" בתוך ציפית של כרית, שם על השכם, והם צועדים ב"מדבר" (המסדרון) לכיוון "ארץ ישראל" (המיטות שלהם).

איך תפעילי אותם?

אל תשאלי אותם "מה אתם רוצים לעשות?". פשוט תניחי את הציוד בפינה ותני להם את המשימה. הסקרנות שלהם כבר תעשה את השאר.

פסח כשר, שמח ושקט (ככל האפשר)!