לידת התינוק הראשון היא אחד הרגעים המשמחים והמרגשים בחיי ההורים, אך לצד השמחה הרבה והבשורה המשמחת להיות הורים לראשונה, מגיעים גם אתגרים לא פשוטים. חוסר שינה, דאגות לבריאות התינוק, ולעיתים גם תחושת חוסר ביטחון ועייפות רבה - כל אלו הם חלק בלתי נפרד ממציאות החיים של הורים טריים.

מותג החיתולים והמגבונים האגיס יזם פעילות מיוחדת לתמיכה בהורים החדשים בשיתוף עם חברת וונדר שמתמחה בייעוץ שינה לתינוקות.

במסגרת היוזמה, 1,000 משפחות יזכו בשעת ליווי ותמיכה מקצועית על ידי אחות מוסמכת מטעם וונדר שתגיע עד הבית. בנוסף, 160 משפחות נוספות יזכו בשירות מיוחד ומפנק - אחות לילה שתשמור על הבייבי ללילה שלם, כדי לאפשר להורים לישון ולצבור כוחות.

ההרשמה לפעילות פשוטה במיוחד: המשפחות נדרשות להתקשר לקו הטלמסר המיוחד 3973*, ולהשאיר פרטים.

הפעילות מיועדת להורים לילד או ילדה ראשונים, בחודש הראשון לאחר הלידה, ותימשך בין התאריכים 26.8.2025-26.9.2025 או עד גמר המלאי.

הפעילות נוצרה מתוך ההבנה שלצד השמחה הגדולה מגיעים גם אתגרים רבים - דאגות, חששות חוסר בשינה ואתגרים נוספים. האגיס מבינה את המציאות המורכבת הזו ורוצה להיות שם לצידם של ההורים הטריים.

"אנחנו כאן כדי ללוות אתכם בתקופה המיוחדת הזו", מדגישה רותם ברקו סמנכ"לית שיווק בהאגיס. "לצד השמחה הגדולה של החיים החדשים, האגיס כאן לתת לכם את הליווי והמעטפת שאתם צריכים בזמן החשוב הזה. המותג האגיס חרט על דגלו לסייע ולהקל במעבר להורות החדשה. השיתוף עם וונדר מאפשר לנו להציע בדיוק את העזרה המקצועית והרגשית שההורים החדשים זקוקים לה".

הפעילות הייחודית מהווה חלק מהאסטרטגיה המתמשכת של האגיס ליצור חיבור אמיתי עם ההורים החדשים תוך מתן ערך מוסף אמיתי מעבר למוצר עצמו. המותג ממשיך להוכיח שהוא לא רק מספק חיתולים איכותיים, אלא גם מלווה ותומך במשפחות צעירות בשלבים הרגישים והחשובים ביותר בחייהן.

*הפעילות כפופה לתקנון ומתקיימת עד גמר המלאי או עד תאריך 26.9.2025.