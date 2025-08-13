כיכר השבת
הילדים משתעממים? 7 משחקי מים שישאירו אותם רטובים ומרוצים

אנו נמצאים עמוק בתוך החופש הגדול והחום טוב, הוא לא רק כאן – הוא יושב לנו על הראש, לוחץ, ולא מוותר. הילדים בבית, הכפכפים זרוקים איפשהו, ואתם מחפשים דרך להעביר את היום בלי להמיס את עצמכם ובלי לשמוע את המשפט "משעמם לי" בפעם ה־784: הפתרון? משחקי מים בבית - כיף, זול, מקרר ומוציא לכולם חיוך ואנרגיות טובות לקראת השינה בלילה (ילדים)

משחקי מים שישאירו את הילדים רטובים ומרוצים (צילום: AI)

1. מרוץ כוסות מים

קחו שתי כוסות פלסטיק מלאות מים וכפית. מלאו לכל משתתף כוס פלסטיק במים. בקצה השני של החדר שימו קערה ריקה. כל משתתף מקבל כפית, וצריך להעביר מים מהכוס שלו אל הקערה – כפית אחר כפית – בלי לשפוך בדרך. המנצח הוא זה שהעביר הכי הרבה מים בזמן שנקבע. רוצים להקשות? תנו להם לעשות את זה בקפיצות, בדילוגים או בזחילה.

2. מלחמת ספוגים

במקום בלוני מים שמתפוצצים ומשאירים בלאגן, מלאו קערות במים ושימו בהן ספוגי כלים (חדשים כמובן). כל ילד טובל את הספוג, סוחט טיפה וזורק על האחרים. אפשר לשחק בחצר או אפילו במקלחת הגדולה.

3. מגלשת מים ביתית

במקום לקנא בפארק המים - צרו אחד משלכם! פרסו יריעת ניילון גדולה (או שקיות זבל חתוכות ומודבקות), שפכו עליה מים עם קצת סבון כלים, ותנו לילדים להחליק. אם עושים בתוך הבית - מומלץ על רצפת אמבטיה או מרפסת סגורה, עם מגבות מסביב. שמרו על הקטנים שישחקו בצורה מבוקרת ולא ייפלו.

4. מרוץ קוביות קרח

הכניסו קוביית קרח לכף, וכל אחד צריך להגיע מנקודת ההתחלה לקערה בצד השני – מבלי שהקובייה תיפול או תימס בדרך. למקצוענים – אפשר לשים שתי קוביות ולרוץ אחורה.

5. קליעה למטרה עם מים

תלו חישוק או ציירו עיגול גדול על חלון זכוכית. כל משתתף מקבל בקבוק מים קטן עם פייה והמטרה היא "לפגוע" בעיגול בעזרת סילון מים.

6. תחנת מיצים מאולתרת

חוץ מלשחק - אפשר לשלב משימה טעימה: מלאו גיגית במים קרים, הוסיפו פרוסות לימון ותפוז, ותנו לילדים "לדוג" את הפירות עם מצקת או רשת קטנה. בסוף - מכינים יחד לימונדה צוננת.

7. "שטיפת מכוניות" גרסת הבית

קחו את אופני הילדים או הבימבות, שימו דלי מים עם מעט סבון, וספוגים - ותנו להם "לשטוף" את הכלים. לא רק משחק, גם תרפיה להורים שזוכים לכמה דקות של שקט.

טיפ קטן: אם אתם לא רוצים להציף את הבית - שמרו את הפעילות במרפסת, בחדר האמבטיה או על רצפת מטבח עם מגבות פרוסות.

