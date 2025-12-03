3 אחים, 4 תינוקות - ביום אחד: הסיפור המרגש מחדר הלידה

רגע מיוחד ונדיר התרחש אתמול (שלישי) בחדר הלידה בבית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק.

שלושה אחים נפגשו בבית החולים כשהם מלווים את נשותיהם ללידה, ובתוך שעות ספורות הפכו שלושתם לאבות.

האח הראשון הפך לאבא, גם האח השני הפך לאבא ואילו האח השלישי הפך לאבא לשניים, בלידת תאומים מרגשת במיוחד.

וכך, באותו היום ממש, זוג הורים זכו למתנה כפולה ומכופלת: ארבעה נכדים חדשים שהצטרפו למשפחה.

ב'מעייני הישועה' אומרים כי "שום סטטיסטיקה לא יכלה להכין אותנו לרגע המיוחד הזה, שגרם לכולנו לעצור, לחייך ולהתרגש מחדש מהקסם שמתרחש כאן בכל יום".