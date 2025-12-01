כיכר השבת
שינויים צפויים השנה

טראמפ נערך לחנוכה: זה מה שנכתב בהזמנות ששיגר למוזמנים לבית הלבן

הזמנות למסיבת חנוכה המסורתית בבית הלבן כבר החלו להישלח בימים האחרונים | השנה האירוע יהיה מצומצם יותר, לפי מספר גורמים, בשל עבודות שיפוץ נרחבות באגף המזרחי של הבית הלבן - שם נערכים הטקסים (יהדות, בעולם)

טראמפ (צילום: shutterstock)

הבית הלבן החל להפיץ בימים האחרונים את ההזמנות הרשמיות למסיבת החנוכה המסורתית, שצפויה להתקיים השנה ביום שלישי כ"ו בכסלו בשעה שבע בערב, ליל שלישי של חנוכה.

ההזמנות האלקטרוניות, שנשלחו למוזמנים נבחרים, מסמנות את פתיחת ההיערכות לאחד מהאירועים הסמליים ביותר עבור הקהילה היהודית בארצות הברית.

באתר belaaz פורסם עותק של ההזמנה האלקטרונית ששולחה למוזמנים. נכתב בה כי ורעייתו "מבקשים את השתתפותכם באירוע חנוכה שיתקיים בבית הלבן".

האירוע, המתקיים מדי שנה ביוזמת הנשיא ורעייתו, ממשיך מסורת ארוכת שנים של ציון חג החנוכה במעון הרשמי, ובדרך כלל מושך אליו קשת רחבה של מנהיגי ציבור, רבנים ונציגי קהילה.

טראמפ בהדלקת נרות חנוכה בבית הלבן (צילום: הבית הלבן)
הדלקת נרות חנוכה בנוכחות טראמפ בבית הלבן

אלא שהשנה צפויה המסיבה להיראות שונה משמעותית. גורמים המעורים בפרטים מציינים, לפי הדיווח, כי רשימת המוזמנים מצומצמת בהרבה מזו שהייתה באירועים קודמים.

מאחורי ההחלטה עומדות עבודות שיפוץ נרחבות המתבצעות בימים אלה באגף המזרחי של הבית הלבן, המשמש לרוב כמרכז הלוגיסטי לאירועים חברתיים גדולים. העבודות כוללות הריסה ובנייה מחדש של חלקים מהמבנה - מה שהפך את האזור לאתר בנייה פעיל ומגביל את המרחב הפנוי לאירוח.

משום כך השנה, בשל מגבלות המקום, נאלץ הצוות המצומצם לבחור בקפידה מי ייכלל ברשימת האורחים. המציאות הזו יוצרת אירוע חנוכה אינטימי בהרבה מהמקובל בשנים עברו.

