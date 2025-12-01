תושב שכונת בורו-פארק החרדית בברוקלין קיבל בחזרה אלפי דולרים שנעלמו ממנו - לאחר לחץ שהופעל על מי שנחשדו כגנבים.

זה קרה בשבוע שעבר. הפרטים נחשפו באתר 'בורו פארק 24'. תושב השכונה היה במעבר דירה לבית חדש, ובשלב מסוים גילה כי נעלמו 7,000 דולר במזומן מדירתו

היה זה סכום כסף שאותו אסף בעמל רב, והוא זכר שהניח את הכסף במגירה בבית לפני שעובדי ההובלה, שעסקו בהעברת הדירה, נכנסו לבית.

מודאג וחרד, פנה בעל הבית לפי דיווח לארגון ה'שומרים' המקומי, וביקש מהם עזרה.

ברור היה שהפעם מדובר במקרה שאינו אופייני. הפעם לא מדובר באירוע מתועד או אירוע שהיה בפומבי ונוצרו פעולות שקטות בניסיון להצליח לאתר את הגנב ולהחזיר את הכסף.

לפי הדיווח, ה'שומרים' יצרו קשר עם מנהל צוות ההובלה ודחו בו שיטפל במצב ויורה לעובדים להחזיר את הכסף.

השיחה, למרות שלא נמשכה זמן רק אלא מספר דקות בודדות, הייתה מספיק נחרצת וברורה כדי להפוך במהירות לאטרקטיבית.

כעבור זמן קצר, כשבעל הדירה פתח שוב את המגירה שבה זכר כי הניח את הכסף, כילה בה 7,000 דולר. הוא הודה לשומרים על כך שבזכות פעילותם המהירה נמצא פתרון לגניבה ללא מעורבות משטרתית.

בעקבות פרסום האירוע הדגישו גורמים בקהילות החרדיות באזור שיש להגביר ערנות ומודעות בעת קבלת שירותים חיצוניים ובמיוחד כאשר מדובר בכספים או חפצים בעלי ערך. זאת למרות שרוב ככל מספקי השירות הם ישרים. פה ושם, מתברר, יש גם עשבים שוטים.