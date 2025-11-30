המפכ"ל עם שרת התחבורה והשר לביטחון לאומי ( צילום: ששון תירם / דוברות )

גל מדאיג של עלייה בנפגעי תאונות הדרכים, בין היתר אירועים רבים בריכוזים החרדים, על אף ירידה בהיקף התאונות, הוביל את משרד התחבורה, המשרד לביטחון לאומי, משטרת ישראל והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) לאיחוד כוחות ולהשקת תוכנית אכיפה חדשה ומקיפה. המבצע יצא לדרך כבר היום (א') וימשך על פני כל השנה הקרובה.