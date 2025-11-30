גל מדאיג של עלייה בנפגעי תאונות הדרכים, בין היתר אירועים רבים בריכוזים החרדים, על אף ירידה בהיקף התאונות, הוביל את משרד התחבורה, המשרד לביטחון לאומי, משטרת ישראל והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) לאיחוד כוחות ולהשקת תוכנית אכיפה חדשה ומקיפה. המבצע יצא לדרך כבר היום (א') וימשך על פני כל השנה הקרובה.
מפכ"ל המשטרה, דני לוי, הדגיש את חשיבות המהלך: "זו משימה לאומית. הניידות החדשות והטכנולוגיה המשופרת יאפשרו לנו הגברת נראות ואכיפה משמעותית".
50 מיליון שקל: תקציב לניידות ומצלמות חדשות
התוכנית תמומן באמצעות תקציב ייעודי של כ-50 מיליון שקלים מטעם משרד התחבורה והרלב"ד, שכל מטרתו להגדיל משמעותית את יכולות האכיפה בשטח.
תגבור ניידות: התקציבים יאפשרו הצבת צי ניידות חדש בכבישים עירוניים ובין-עירוניים, בתוספת מאות כלי רכב שכורים שיאפשרו פריסה רחבה וחזקה יותר בכל שעות היממה.
טכנולוגיה מתקדמת: יירכשו מצלמות אכיפה ומערכות מדידה מתקדמות חדשות, לרבות מצלמות מהירות, שיאפשרו יצירת תמונת מצב בזמן אמת בצירים המרכזיים.
האכיפה תתמקד בנקודות ובזמנים שבהם הסיכון גבוה במיוחד, על פי ניתוח נתונים משותף. הדגש יינתן על שלושת "הקטלנים": נהיגה במהירות חריגה, חציית צומת באור אדום ושימוש בטלפון בזמן נהיגה.
שרת התחבורה, מירי רגב, הצהירה: "מי שמסכן חיים צריך להיענש ומי שנוהג כחוק זכאי לקבל הגנה".
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, רואה במהלך חלק מאסטרטגיה כוללת: "אנחנו מחזקים את האכיפה בכל התחומים. הניידות החדשות יגבירו נוכחות ויצמצמו עבירות. זה צעד נוסף בדרך לשנה עם פחות קורבנות מתאונות ויותר ביטחון בדרכים".
גלעד כהן, מנכ"ל הרלב"ד, ציין כי זהו "השלב הראשון לבלימת ההחמרה, בהמשך התוכנית נקדם מהלך רחב לשינוי תרבות הנהיגה בישראל". במקביל לאכיפה, יופעל מערך הסברה נרחב לרתימת הציבור למאמץ הלאומי להצלת חיים.
