רגעי הגניבה ( צילום: דוברות המשטרה )

נגד נהג מונית, תושב כפר יונה, הוגש כתב אישום לאחר שתועד גונב אופנועים בעיר. כך מסרה היום (ראשון) המשטרה. צפו בסרטון מרגעי הגניבה.

החקירה בפרשה נפתחה על ידי שוטרי תחנת שדות לפני כשבוע, לאחר שהתקבל בתחנה דיווח על גניבת אופנוע מקניון בכפר יונה. חוקרי התחנה אספו וניתחו ראיות, לרבות עדויות וממצאי תיעוד שסייעו בקידום פענוח נסיבות האירוע.

עם האופנוע ( צילום: דוברות המשטרה )

מממצאי החקירה עלה כי מדובר בחשוד, תושב כפר יונה בשנות ה-40 לחייו, שהגיע למקום ביצוע העבירה במסווה של נהג מונית.

הגנב סרק את האזור עד שאיתר את האופנוע, אז חבש קסדה לראשו, החליף את בגדיו וביצע את הגניבה.

בבית המשפט הוארך מעצרו של החשוד מעת לעת. כאמור, בהתאם לתשתית הראייתית הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.