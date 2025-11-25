במהלך סוף השבוע האחרון, התקבלו במוקד המשטרה דיווחים מרוכבי אופניים וממשתמשי דרך נוספים, על נהג רכב שנהג בפרעות באזור כביש 375 וגרם לסכנה ממשית למשתמשי הדרך.

על פי הדיווחים, הנהג נסע במהירות ובשלב מסוים, בעת שחלף סמוך לרוכבי אופניים שרכבו בנתיב הנגדי, סטה לפתע הנהג מנתיב נסיעתו וכמעט פגע בהם באופן ישיר והמשיך בנסיעה פרועה בשביל צדדי ובכך, נמנע אסון חמור רק בנס.

מיד עם קבלת הדיווחים, נפתחה חקירה בתחנת מטה יהודה של מג"ב ובהובלת יחידת התנועה של היחידה המרכזית במחוז ירושלים ובהכוונה וחקירה של תצפיתני מרכז השליטה של מחוז ירושלים, הצליחו השוטרים להתחקות אחר הנהג.

בפעילות ממוקדת של ימ"ר את"ן ירושלים בסיוע תצפיתני מרכז השליטה, הבוקר נחקר החשוד, תושב דרום הארץ בשנות ה-30 לחייו, במשרדי ימ"ר את"ן ובסיום החקירה, בוצע נגדו טיפול תעבורתי וצפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.

במשטרה מדגישים כי נהיגה פרועה עלולה להסתיים בתוצאות קטלניות. משטרת ישראל תמשיך לפעול לאכיפה מוגברת נגד נהגים המזלזלים בחייהם ובחיי משתמשי הדרך.