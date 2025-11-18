כיכר השבת
תיעוד קשה

אכזריות מזעזעת בעיר החרדית:  "היא מתה מאבן בראש שאני זרקתי עליה" - ואז הגיעו הבלשים

תושב מודיעין עילית נעצר לאחר שהרג באכזריות חתול רחוב באמצעות אבן ותיעד את עצמו | "היא מתה מאבן בראש שאני זרקתי עליה", התפאר תושב המקום | הבלשים הגיעו וביצעו מעצר (חדשות) 

2תגובות
(צילום: דוברות המשטרה)

סרטון שהופץ ברשתות החברתיות עורר סערה במודיעין עילית והביא את המשטרה לפתוח בחקירה מיידית.

בתיעוד נראה אדם בועט בראשו של חתול מת ברחוב בעיר, והתגובות הנזעמות ברשת דחקו בתחנת מודיעין עילית של מחוז ש"י לפעול במהירות כדי לזהות את המצולם.

לאחר פרסום הסרטון אספו החוקרים עדויות ובחנו את מיקום ההתרחשות. בשעות שלאחר מכן יצאו בלשי התחנה יחד עם השוטר הקהילתי לפעילות ממוקדת שנועדה לאתר את החשוד. המאמץ המהיר נשא פרי, ובתוך זמן קצר אותר צעיר בן עשרים ושתיים, תושב העיר, שנעצר והובא לחקירה בתחנה.

במשטרה מציינים: "משטרת מחוז ש"י רואה בחומרה פגיעה בבעלי חיים ותמשיך לפעול בנחישות נגד כל חשד לעבירה מסוג זה."

צפו בתיעוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

0 תגובות

2
אכזרי...
noamח
1
פרא אדם. חילול שם שמים. לפי הלבוש הוא לא נראה בן תורה.
חי

