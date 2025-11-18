סרטון שהופץ ברשתות החברתיות עורר סערה במודיעין עילית והביא את המשטרה לפתוח בחקירה מיידית.

בתיעוד נראה אדם בועט בראשו של חתול מת ברחוב בעיר, והתגובות הנזעמות ברשת דחקו בתחנת מודיעין עילית של מחוז ש"י לפעול במהירות כדי לזהות את המצולם.

לאחר פרסום הסרטון אספו החוקרים עדויות ובחנו את מיקום ההתרחשות. בשעות שלאחר מכן יצאו בלשי התחנה יחד עם השוטר הקהילתי לפעילות ממוקדת שנועדה לאתר את החשוד. המאמץ המהיר נשא פרי, ובתוך זמן קצר אותר צעיר בן עשרים ושתיים, תושב העיר, שנעצר והובא לחקירה בתחנה.

במשטרה מציינים: "משטרת מחוז ש"י רואה בחומרה פגיעה בבעלי חיים ותמשיך לפעול בנחישות נגד כל חשד לעבירה מסוג זה."

תקרית מביכה: שוטרי בני ברק ופתח תקווה מתווכחים מי יקח עצור לאחר מרדף קובי רוזן | 18.11.25

צפו בתיעוד.