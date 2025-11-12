שוטרי תנועה פעלו הבוקר (רביעי) באחת השכונות החרדיות הוותיקות יותר בעיר בית שמש ובמהלך הפעילות, הם עצרו נהג רכב שנהג בפעם הרביעית בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה בתוקף.

השוטרים הבחינו בנהג שנסע על רכב מסוג טויוטה פריוס, שעורר את החשד שלהם ועצרו אותו לבדיקה.

עם בדיקת פרטיו, התברר כי מדובר בתושב האזור, שנוהג על אף היותו פסול נהיגה בפעם הרביעית ובכך מסכן את עצמו ואת משתמשי הדרך.

הנהג תושב בית שמש, נעצר על ידי השוטרים בחשד לנהיגה בזמן פסילה והוא הועבר להמשך חקירה ביחידת את"ן של ימ"ר ירושלים.

מפקד ימ״ר אתן רס"מ אלי מטלוב, ציין: "מדובר בעבירה חמורה המעידה על זלזול מתמשך בחוק ובחיי אדם. נהיגה בזמן פסילה, בוודאי כאשר מדובר בעבירות חוזרות, מהווה סכנה ממשית לציבור. שוטרי משטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי נהגים פורעי חוק המסכנים את משתמשי הדרך".