כיכר השבת
"בפעם הרביעית"

השוטרים פעלו בשכונה החרדית - ולפתע תפסו 'דג שמן' | צפו בתיעוד

במסגרת פעילות יזומה של המשטרה בשכונות בית שמש, הם עצרו נהג פסול שנתפס נוהג בפעם הרביעית ללא רישיון נהיגה, בעיר בית שמש. | צפו בתיעוד התפיסה (חדשות משטרה)

תיעוד התפיסה הבוקר (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תנועה פעלו הבוקר (רביעי) באחת השכונות החרדיות הוותיקות יותר בעיר ובמהלך הפעילות, הם עצרו נהג רכב שנהג בפעם הרביעית בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה בתוקף.

השוטרים הבחינו בנהג שנסע על רכב מסוג טויוטה פריוס, שעורר את החשד שלהם ועצרו אותו לבדיקה.

עם בדיקת פרטיו, התברר כי מדובר בתושב האזור, שנוהג על אף היותו פסול נהיגה בפעם הרביעית ובכך מסכן את עצמו ואת משתמשי הדרך.

הנהג תושב בית שמש, נעצר על ידי השוטרים בחשד לנהיגה בזמן פסילה והוא הועבר להמשך חקירה ביחידת את"ן של ימ"ר ירושלים.

מפקד ימ״ר אתן רס"מ אלי מטלוב, ציין: "מדובר בעבירה חמורה המעידה על זלזול מתמשך בחוק ובחיי אדם. נהיגה בזמן פסילה, בוודאי כאשר מדובר בעבירות חוזרות, מהווה סכנה ממשית לציבור. שוטרי משטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי נהגים פורעי חוק המסכנים את משתמשי הדרך".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר