שיחה חריגה במיוחד: הרב דוד לייבל, שהיה בין המקימים של חטיבת חשמונאים, קיים עם המפקדים בחטיבה שיחה חריגה, בה עמד על המחויבות שלהם להשקפה החרדית.

הרב לייבל הסביר במהלך השיחה, את ליבת הצרכים והרצונות של הציבור החרדי המתגייס לצה"ל. הרב הדגיש כי כדי למשוך ולשלב בהצלחה בחורים חרדים, יש ליצור עבורם סביבה שתהווה "בית", מקום בו הם ירגישו בנוח ובטוחים. הרב לייבל התייחס לוויכוחים פנימיים הנוגעים לסמלים חיצוניים, כמו החלפת כיפה, והבהיר כי הדגש אינו על סמלים בלבד, אלא על אווירה, תרבות וזהות.

דבריו של הרב לייבל לקצינים

"זה קשור לאווירה, זה קשור לסוציולוגיה," הסביר, וציין כי הורים חרדים שולחים את בניהם לצבא אך רוצים שישמרו על זהותם החרדית, ולא "יחזרו דתי לאומי". הרב הדגיש כי התכנים המוצגים לחיילים החרדים חייבים להיות תואמים את עולמם הרוחני, ללא ניסיונות ל"הסביר" להם על "עיקבתא דמשיחא" באופן שאינו מותאם.

הרב שיתף בחוויותיו מביקורים בחטיבה, שם ראה "מפקדים חרדים, אווירה חרדית, שירה חרדית, כיפות שחורות", והדגיש כי זוהי הדרך למשוך את הבחורים".

השיחה לקצינים

הרב המשיך להדגיש לאורך השיחה, כי השינוי צריך לבוא מלמטה, מתוך ההבנה והרצון של הציבור החרדי עצמו.

כמי שניסח את פקודות המטכ"ל מול צה"ל, הרב לייבל חידד בפני הקצינים את הכרחיות החקיקה של פקודות מטכ"ל. "פקודות אלו, הן שיבטיחו את שימור ה"ציביון החרדי" ויוודאו שחייל שנכנס לצה"ל כחרדי, יצא ממנו חרדי", הבהיר הרב לייבל לקציני החטיבה.