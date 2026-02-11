העתירו: הרבנית מאנטוורפן נפצעה אנושות בתאונת דרכים קשה

העתירו בתפילות ובתחנונים, דאגה בקהילה החרדית באנטוורפן שבבלגיה, עם הגיע הבשורה הקשה על פציעתה האנושה של הרבנית מרת פדווא תחי', א"ח של הגאון רבי פנחס לייבוש פדווא, גאב"ד "שומרי הדת" באנטוורפן ורב מערכת הכשרות בד"צ "חוג חתם סופר" פתח תקווה.
האירוע הקשה התרחש אמש (שלישי) ברחוב מיכעלסטנבערג בעיר, כאשר הרבנית חצתה את הכביש לתומה. לפתע, רכב שדהר במהירות גבוהה פגע בה בעוצמה רבה. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, והיא הובהלה בדחיפות לבית החולים "Hospitaal st Augustinus" המקומי.
מצבה של הרבנית מוגדר בשעה זו קשה מאוד. בשל חומרת הפגיעה, הרופאים החליטו להרדימה ולהנשימה, והיא מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ כשסביב מיטתה שוהים בני המשפחה המודאגים.
הציבור מתבקש לעורר רחמי שמיים מרובים עבור הרבנית הצדקנית מרת רחל שרה בת רויזא, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
0 תגובות