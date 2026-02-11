העתירו: הרבנית מאנטוורפן נפצעה אנושות בתאונת דרכים קשה

הגר"פ פדווא ( צילום: באדיבות המצלם )

העתירו בתפילות ובתחנונים, דאגה בקהילה החרדית באנטוורפן שבבלגיה, עם הגיע הבשורה הקשה על פציעתה האנושה של הרבנית מרת פדווא תחי', א"ח של הגאון רבי פנחס לייבוש פדווא, גאב"ד "שומרי הדת" באנטוורפן ורב מערכת הכשרות בד"צ "חוג חתם סופר" פתח תקווה.