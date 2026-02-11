כיכר השבת
אושפזה במצב קשה

העתירו: הרבנית מאנטוורפן נפצעה אנושות בתאונת דרכים קשה

כלל היהדות החרדית באנטוורפן מאוחדות בתפילה לרפואת הרבנית הצדקנית אשת גאב"ד קהילת 'שומרי הדת', הגאון רבי פנחס לייבוש פדווא, שנפגעה אנושות מרכב דוהרת • המצב מוגדר קשה מאוד, הרבנית מורדמת ומונשמת בבית החולים המקומי • הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים לרפואת הרבנית מרת רחל שרה בת רויזא לרפו"ש (חרדים)

הגר"פ פדווא (צילום: באדיבות המצלם)

העתירו בתפילות ובתחנונים, דאגה בקהילה החרדית באנטוורפן שבבלגיה, עם הגיע הבשורה הקשה על פציעתה האנושה של הרבנית מרת פדווא תחי', א"ח של הגאון רבי פנחס לייבוש פדווא, גאב"ד "שומרי הדת" באנטוורפן ורב מערכת הכשרות בד"צ "חוג חתם סופר" פתח תקווה.

האירוע הקשה התרחש אמש (שלישי) ברחוב מיכעלסטנבערג בעיר, כאשר הרבנית חצתה את הכביש לתומה. לפתע, רכב שדהר במהירות גבוהה פגע בה בעוצמה רבה. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו לה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, והיא הובהלה בדחיפות לבית החולים "Hospitaal st Augustinus" המקומי.

מצבה של הרבנית מוגדר בשעה זו קשה מאוד. בשל חומרת הפגיעה, הרופאים החליטו להרדימה ולהנשימה, והיא מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ כשסביב מיטתה שוהים בני המשפחה המודאגים.

הציבור מתבקש לעורר רחמי שמיים מרובים עבור הרבנית הצדקנית מרת רחל שרה בת רויזא, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר