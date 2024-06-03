כלל היהדות החרדית באנטוורפן מאוחדות בתפילה לרפואת הרבנית הצדקנית אשת גאב"ד קהילת 'שומרי הדת', הגאון רבי פנחס לייבוש פדווא, שנפגעה אנושות מרכב דוהרת • המצב מוגדר קשה מאוד, הרבנית מורדמת ומונשמת בבית החולים המקומי • הציבור נקרא לקרוע שערי שמיים לרפואת הרבנית מרת רחל שרה בת רויזא לרפו"ש (חרדים)
הגאון ר' פנחס פדווא נאם אמש במסגרת אירוע תמיכה מיוחד שהתקיים בעיר אנטוורפן: "אומרים לא לאנטישמיות, לא לשנאה ולא לגזענות" | דבריו של הרב התקבלו במחיאות כפיים על ידי ההמון שהגיע מכל החוגים והמגזרים, יהודים ולא יהודים כאחד, כדי להביע תמיכה בקהילה היהודית המקומית, במאבק באנטישמיות ולמען החזרת כל החטופים לביתם בשלום (בעולם)