האברך הצעיר, הרב אברהם בן דיין, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד' שנישא לפני כשמונה חודשים, נעצר במוצאי שבת ועדיין שוהה בין כותלי כלא 10, משפחתו, מאשימה את רשויות הצבא בהתנכלות חמורה לאברך, שנגזר לו עשרה ימים ממוצ"ש האחרון.

בן דיין, כזכור וכפי שדווח בהרחבה כאן ב'כיכר השבת', התארח בשבת בעיר אופקים, עוכב על ידי שוטר תנועה ביישוב תפרח בחשד לעבירת תנועה, אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסגירו לידי המשטרה הצבאית.

כפי שדווח לראשונה ב'כיכר השבת', בשיחה שקיים בן דיין עם בני משפחתו זמן קצר לפני השקיעה, הוא מסר כי ביקש מספר פעמים להניח תפילין, אולם בקשותיו נדחו על ידי האחראים במקום. בני המשפחה הביעו זעזוע עמוק מהעובדה שבמדינת ישראל נמנעת מאדם דתי האפשרות לקיים את המצווה הבסיסית ביותר, והביעו חשש כבד לגבי תנאי הכשרות והמשך השמירה על אורח חייו הדתי במהלך המעצר.

לטענת המשפחה, לא היה קשר נוסף עם העצור לאחר זמן של עשרים דקות לפני השקיעה, כך שלא ברור אם באותן דקות הספיק להניח תפילין.

על הדיווח הזה והודעת ההבהרה של רשויות הצבא, אומרת היום רעייתו של האברך ל'כיכר השבת': "דובר צה"ל משקר ומנסה להגיד כביכול העצור לא ביקש להניח תפילין עד שתיים בלילה, חשוב לנו להגיד שזה שקר וכזב ולא נתנו לו להניח תפילין עד הרגע האחרון".

בנוסף מספרת רעייתו של האברך: "עד אתמול לא הביאו לו אוכל כשר למהדרין, כפי שמקובל, רק אתמול בפעם הראשונה הוא אכל אוכל נורמלי וכשר. עד עכשיו הוא ניזון בעיקר מפירות וירקות, ההתעללות הזו לא מובנת".

לדבריה של רעייתו: "אין לו אפשרות ללכת וללמוד בבית הכנסת. אברהם, שהוא אברך יקר, רצה לנצל את הזמן ולשבת וללמוד, אך רשויות הצבא ברשעות שאינה מובנת לא מאפשרים לו זאת, לא נותנים לו ללכת לבית הכנסת, רק בזמנים של התפילות".

אך לדבריה של רעייתו, זה לא מסתכם רק בכך, ולדבריה: "הם רוצים להשפיל אותו, בזמן שלקחו אותו מבית הבה"דים לכלא 10, לפגישה איתי, הם החליטו לאזוק אותו בידיים וברגליים, לא מובן מה הם רצו ממנו ולמה להשפיל אותו עד כדי כך. גם למה לא שמים אותו עם חרדים? אין לו חברה חרדית בכלל. מצחיק שרב הכלא בא לשאול אותו שאלות בחומש כדי לבדוק אם הוא חרדי או לא".

לסיום אומרת רעייתו: "בעצת המפקדת שלו (אפילו לא נתנו לו מפקד), הוא חתם על טופס זכויות של אסיר, והיו חייבים לתת לו טלפון במוצאי שבת וממוצאי שבת בשעה שמונה עד למחרת הוא לא קיבל זכות לשיחת טלפון עם אשתו ולכן היה בלגן עם החיפושים וכו', רק בגלל שלא נתנו לו את הזכות המגיעה לו על פי חוק - להתקשר אלי".

בדובר צה"ל עדיין לא הגיבו על האשמות בכתבה, וכשתסתיים הבדיקה בעניין בדובר צה"ל נביא את התגובה במלואה.

בנוגע לטענות התפילין, הגיבו בדו"צ: "הכלוא נעצר במוצאי שבת על ידי משטרת ישראל והועבר לטיפול המשטרה הצבאית. הכלוא שהה במעצר במהלך הלילה עד לשעות הבוקר המאוחרות. במהלך השהייה במעצר התפלל בהגעתו בשעות הצהריים לכלא הצבאי, ביקש מצוות הקבלה להניח תפילין ונענה שיקבל אפשרות עם הגעתו לפלוגת הכליאה, אולם עקב עיכוב לא צפוי בקליטתו ועל פי הדיווח שנמסר בדיעבד, לבסוף הכלוא לא הספיק להניח תפילין".

עוד הם הגיבו: "יובהר כי מדובר במקרה חריג ביותר, שלא הולם את פקודות הצבא. צה״ל מצר על עוגמת הנפש, הנהלים בכלא חודדו למימוש באופן מיידי והנושא יתוחקר לעומק על ידי המפקדים לשם מניעת מקרים דומים בעתיד. הכלוא שוהה כעת במתחם בו ישנו כל הציוד הנדרש בהתאם לאורח חייו".