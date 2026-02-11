הדרמה בגרודנא באר יעקב - צילום: קובי ישראל הדרמה בגרודנא באר יעקב | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:32 הדרמה בגרודנא באר יעקב ( צילום: קובי ישראל )

לילה שלא יישכח במהרה חווה אמש (שלישי) מתחם ישיבת גרודנא בבאר יעקב, כאשר מה שהחל כחיכוך שגרתי עם פועלי בניין באתר סמוך הסלים תוך דקות למערכה רחבת היקף בין כוחות משטרה גדולים לבין מאות תלמידי הישיבה.

רימוני הלם קרעו את דממת הלילה בתוך מתחם הישיבה, בחורים הוטחו לקרקע במהלך מעצרים, ובלב הסערה - מעצרו של תלמיד המוגדר כ'עריק' שהפך את האירוע למשבר ביטחוני-פוליטי. האירוע מתרחש ברקע מצבו הרפואי הקשה של ראש הישיבה, חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק הקר, השוהה כעת במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים תל השומר. כפי שדיווחנו, במהלך הלילה חלה התייצבות קלה במצבו, והציבור נקרא להמשיך ולהרבות בתפילות לרפואתו.

מחיכוך לזירת קרב

על פי הנמסר, האירוע החל כסכסוך בין תלמידי הישיבה לבין פועלי בניין שעבדו באתר הגובל במתחם. החיכוך הנקודתי הסלים במהירות, וכוחות משטרה ומג"ב הוזעקו למקום. אולם במקום לפעול להרגעת הרוחות, הכוחות בחרו בפעולה אגרסיבית שכללה חדירה למתחם הישיבה ושימוש ברימוני הלם בתוך החצר.

בתיעודים שהגיעו מהמקום נראים כוחות משטרה מרובים חודרים למתחם, כשניידות דוהרות לתוך השטח. בסרטונים נוספים נראה בחור ישיבה מוטח לקרקע בכוח במהלך מעצר, בזמן שקולות הפיצוצים של רימוני ההלם מהדהדים ברקע. עדי ראייה מתארים אווירה של מלחמה בלב מוסד תורני - מראות שמעוררים דאגה עמוקה בעולם הישיבות, במיוחד בתקופה רגישה זו של מעצרי תלמידי ישיבות.

המעצר שהצית את הסערה

בתוך המהומה נעצר התלמיד דניאל בן פורת בחשד לתקיפת שוטר. אולם האירוע קיבל משנה תוקף נוכח היותו מוגדר כ'עריק' מצה"ל - מעמד שהפך את מעצרו לאירוע בעל השלכות רחבות הרבה יותר. החשש ממשי היה שהתלמיד יועבר לידי המשטרה הצבאית, צעד שהיה עלול להצית את המגזר החרדי כולו.

כזכור, בימים האחרונים מתגברת המתיחות סביב נושא מעצרי תלמידי ישיבות. רק אמש דיווחנו על מעצרו של תלמיד ישיבה נוסף שהועבר לכלא צבאי, למרות הצהרות המפכ"ל כי המשטרה לא תשתתף במעצרים כאלה. המנהיג הגר"ד לנדו שליט"א התייחס בחריפות למעצרים: "כל מי ששותף לפשע הנורא של הצרת צעדם של לומדי תורה, ידע, יש בורא לעולם, יש דין ויש דיין".

התערבות פוליטית דרמטית

בעוד הרוחות סוערות והמתח מול כוחות הביטחון הגיע לנקודת רתיחה, החלו מגעים קדחתניים מול לשכת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. הנהלת הישיבה פעלה במסירות נפש למנוע הסלמה שתבעיר את המגזר כולו - מחד לגונן על תלמידיה, ומאידך למנוע שפיכות דמים.

ההתערבות הפוליטית משקפת את הרגישות הקיצונית של הנושא בימים אלה. בסיעות החרדיות שוקלים כיצד להגיב למעצרים האחרונים, כאשר בש"ס נמסר: "מדובר בתלמידי ישיבות שנעצרים בעוון לימוד תורה, הם יושבים בכלא בעוון לימוד תורה וכל זה קורה במדינת היהודים, אי אפשר לעבור על זה בשתיקה".

הפגנות הפלג נגד מעצר תלמידי ישיבות ( צילום: צפריר אבייב/Flash90 )

המשגיח שהרגיע את הסערה

את השלווה המיוחלת הביא דווקא המשגיח, הגאון רבי ישראל שלום איראם, שהגיע באישון לילה מאשדוד. בדברים היוצאים מן הלב ובנועם שיח, הצליח המשגיח לכנוס את מאות הבחורים לחדר האוכל ולסיים את האירוע הקשה סביב שולחנות ערוכים.

האירוע בגרודנא מצטרף לשורה של מקרים דומים בימים האחרונים, כאשר המתח בין עולם הישיבות לבין רשויות האכיפה מגיע לשיאים חדשים. השאלה המרכזית שעולה היא האם הזרם המרכזי הליטאי יצטרף למחאות הרחוב, או שימשיך לפעול בערוצים הפוליטיים המסורתיים.