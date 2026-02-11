כיכר השבת
זעזוע בעולם הישיבות

לילה של אימה בגרודנא: בחורי ישיבה הוטחו לקרקע, שוטר נפצע

כוחות משטרה גדולים פשטו על ישיבת גרודנא בבאר יעקב בעקבות סכסוך עם פועלי בניין • רימוני הלם התפוצצו בתוך היכל התורה ובחורים הוטחו לקרקע  (חרדים)

לילה שלא יישכח במהרה חווה אתמול (ראשון) מתחם ישיבת גרודנא בבאר יעקב, כאשר כוחות גדולים פשטו על הישיבה בעקבות סכסוך שהתפתח עם פועלי בניין באתר סמוך. מה שהחל כחיכוך נקודתי הפך במהירות לזירת עימות אלימה, כשרימוני הלם מתפוצצים בתוך היכל התורה ובחורי ישיבה מוטחים לקרקע במהלך מעצרים.

האירוע מעורר דאגה עמוקה בעולם הישיבות, ברקע מצבו הרפואי הקשה של ראש הישיבה הגאון רבי יצחק הקר, חבר מועצת גדולי התורה, ששוהה כעת במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים תל השומר

מחיכוך לזירת קרב

על פי הנמסר, האירוע החל כסכסוך בין תלמידי הישיבה לבין פועלי בניין שעבדו באתר סמוך למתחם. החיכוך הנקודתי הסלים במהירות, וכוחות משטרה ומג"ב הוזעקו למקום. אולם במקום לפעול להרגעת הרוחות, הכוחות בחרו בפעולה אגרסיבית שכללה שימוש ברימוני הלם בתוך מתחם הישיבה.

בתיעודים שהגיעו מהמקום נראים כוחות משטרה מרובים חודרים למתחם הישיבה, כשניידות דוהרות לתוך השטח. בסרטונים נוספים נראה בחור ישיבה מוטח לקרקע בכוח במהלך מעצר, בזמן שקולות הפיצוצים של רימוני ההלם מהדהדים ברקע. עדי ראייה מתארים אווירה של מלחמה בלב מוסד תורני.

משטרה צבאית ביישוב אדם (צילום: דוד מילר)

"אלימות חסרת תקדים"

מקורבים לישיבה מסרו ל'כיכר השבת' כי מדובר באירוע חריג ביותר. "ראינו כוחות משטרה גדולים פורצים לתוך הישיבה כאילו מדובר בזירת פשע מסוכנת", מספר אחד מהבחורים. "רימוני הלם התפוצצו בתוך היכל התורה, בחורים הוטחו לקרקע בברוטליות. זו לא הדרך לטפל בסכסוך בין צעירים".

המשטרה, מצדה, דיווחה על שוטר שנפצע קל במהלך העימותים ועל נחישות להשיב את הסדר למקום. עם זאת, בישיבה טוענים כי האלימות המשטרתית הייתה מוגזמת ולא מידתית. "היו כאן בחורים שניסו למנוע מעצרים בלתי מוצדקים, והתגובה הייתה שימוש בכוח קיצוני", מוסיף המקור.

דרמה ביישוב אדם (צילום: דוד מילר)

הקשר הרחב: גל מעצרים בעולם הישיבות

האירוע בישיבת גרודנא מתרחש אחרי גל מעצרים נרחב של תלמידי ישיבות בימים האחרונים. רק לפני מספר ימים התרחשה דרמה דומה ביישוב אדם, כאשר המשטרה הצבאית פשטה בשעות הלילה המאוחרות על בית תלמיד ישיבה. באותו מקרה, מערכת "צבע שחור" הופעלה והמונים הצליחו למנוע את המעצר.

גורמים בעולם הישיבות מצביעים על דפוס מדאיג של פשיטות לילה ושימוש בכוח מוגזם. "אנחנו רואים הסלמה מתמדת בטיפול במי שנחשבים 'עריקים'" והשימוש ברימוני הלם בתוך ישיבה, ההטחה האלימה של בחורים לקרקע - אלו שיטות שלא היו מקובלות בעבר".

בעוד המשטרה טוענת שהיא פועלת על פי החוק ומגיבה לאלימות, בעולם הישיבות רואים בכך התנכלות למוסדות התורה ולתלמידיהם. עוד יעודכן.

2
סופי - עברנו לשלטון אנטי חרדי וימי המשיח הגיעו
בדץ ביץ יוסף
1
המשטרה עובדים בלי שכל. את הדת אי אפשר לנצח. בורא עולם ישלם לרשעים עד מתי רשעים יעלוזו.
רמי

