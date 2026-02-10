כיכר השבת
המשטרה מנעה עימות חזיתי

דרמה לילית בבני ברק: מאות בחורים ואברכים במפגן מחאה ספונטנית מול ויז'ניץ מרכז

לילה לא שקט עבר על תושבי בני ברק, לקראת חצות הלילה פרצה מהומה ברחוב עזרא בעיר, כאשר מאות בחורי ישיבות ואברכים התקהלו למפגן מחאה ספונטני מול מרכז החסידות של ויז'ניץ מרכז| כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום כדי למנוע התלקחות • תיעוד מהזירה (חרדים)

ההפגנה נגד ויזניץ מרכז
ההפגנה נגד ויזניץ מרכז| צילום: צילום: ישראל בניוק
ההפגנה נגד ויזניץ מרכז (צילום: ישראל בניוק)

מהומה פרצה אמש (שני) סמוך לחצות הלילה בצומת הרחובות עזרא ושלמה המלך בעיר. קבוצה גדולה, המונה מאות בחורי ישיבות ואברכים, התכנסה במקום למפגן מחאה ספונטני וסוער שהופנה נגד מרכז החסידות של ויז'ניץ מרכז השוכן בסמוך.

הרוחות במקום התלהטו במהירות, וקריאות מחאה נשמעו לאורך הצומת המרכזי. עוברי אורח ותושבי האזור המופתעים דיווחו על התקהלות רחבת היקף שחסמה לפרקי זמן קצרים את תנועת כלי הרכב באזור.

עם קבלת הדיווחים על המהומה, הוזעקו למקום כוחות משטרה מתחנת בני ברק, שפעלו ליצור חיץ בין המפגינים לבין החסידים. השוטרים פעלו בנחישות לפיזור ההתקהלות ומנעו את המשך ההתפתחויות והתלקחות פיזית בין הצדדים.

לאחר זמן מה, ועם התערבותם של גורמי אכיפה, פוזרה המחאה והשקט הושב לרחובות העיר. בשלב זה לא דווח על עצורים או על נפגעים באירוע.

ההפגנה נגד ויזניץ מרכז
ההפגנה נגד ויזניץ מרכז| צילום: צילום: ששון ע.
ההפגנה נגד ויזניץ מרכז (צילום: ששון ע.)
ההפגנה נגד ויזניץ מרכז
ההפגנה נגד ויזניץ מרכז| צילום: צילום: ששון ע.
ההפגנה נגד ויזניץ מרכז (צילום: ששון ע.)

