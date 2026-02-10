מהומה פרצה אמש (שני) סמוך לחצות הלילה בצומת הרחובות עזרא ושלמה המלך בעיר. קבוצה גדולה, המונה מאות בחורי ישיבות ואברכים, התכנסה במקום למפגן מחאה ספונטני וסוער שהופנה נגד מרכז החסידות של ויז'ניץ מרכז השוכן בסמוך.

הרוחות במקום התלהטו במהירות, וקריאות מחאה נשמעו לאורך הצומת המרכזי. עוברי אורח ותושבי האזור המופתעים דיווחו על התקהלות רחבת היקף שחסמה לפרקי זמן קצרים את תנועת כלי הרכב באזור.

עם קבלת הדיווחים על המהומה, הוזעקו למקום כוחות משטרה מתחנת בני ברק, שפעלו ליצור חיץ בין המפגינים לבין החסידים. השוטרים פעלו בנחישות לפיזור ההתקהלות ומנעו את המשך ההתפתחויות והתלקחות פיזית בין הצדדים.

לאחר זמן מה, ועם התערבותם של גורמי אכיפה, פוזרה המחאה והשקט הושב לרחובות העיר. בשלב זה לא דווח על עצורים או על נפגעים באירוע.