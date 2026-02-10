כיכר השבת
עזרה מסוכנת

"המעיל שלך מלוכלך": המלכודת שחיכתה לחרדי שיצא מהבנק עם מזומן

הוא יצא מהבנק בשכונה החרדית עם מזומן, ואחרי שנכנס לרכב ראה שמישהו נוקש על החלון ומבקש עזרה. בינתיים שניים אחרים הצביעו על המעיל המוכתם שלו - וביקשו שיסיר אותו כדי שיוכלו לעזור לו | הוא הבין שמדובר במלכודת (חרדים בעולם)

שוטרים בניו יורק. אילוסטרציה (צילום: אלי פולק - איחוד הצלה ניו יורק)

אירוע הונאה שאירע לאחרונה בשכונת בורו פארק החרדית בברוקלין שבניו יורק הוביל את אנשי 'השומרים', ארגון המתנדבים בשכונה, לפרסם אזהרה חריגה לתושבים.

לפי האזהרה ישנה שיטה מטרידה, שננקטה שוב ושוב לאחרונה, ובה נוכלים מכוונים את פעילותם כלפי אנשים שיוצאים מסניפי בנקים כשהם נושאים עמם כסף מזומן.

לפי הדיווח באתר בורו פארק 24, ביום שישי אירע מקרה שכזה. נוכל עקב אחרי אדם שיצא מבנק ברחוב 13 בשכונה - ככל הנראה לאחר שביצע משיכת מזומן.

בשלב מסוים, פנה הנוכל אל הקורבן תוך שימוש בשיטת הסחה, שנועדה למשוך את תשומת ליבו לרגע - מה שאפשר לו לנסות ולגנוב את הכסף או לפגוע בו.

הוא נקש על חלון הרכב, שבו ישב האדם שיצא מהבנק, ואמר לו שאחד מצמיגיו התפנצ'ר ושאל אם יוכל לקבל עזרה. האדם יצא מהרכב לבדוק, ובינתיים שני אנשים אחרים ניגשו אליו ואמרו לו שהמעיל שלו מוכתם בצבע.

לדברי 'השומרים', הצבע נשפך במכוון על המעיל של התושב החרדי כחלק מתכנית הסחת דעת. שני האנשים הציעו לעזור לו בניקוי המעיל והציעו לו שיסיר את המעיל כדי שיוכלו לנקות אותו.

הוא, התברר, הבין שמדובר בהונאה, שהם מנסים לגנוב את המעיל שלו עם הכסף המזומן שבתוכו - וסירב להצעה הנדיבה. מאום לא נגנב.

בשכונה מציינים כי מדובר בשיטה מוכרת, שבה החשודים מזהים מראש אנשים היוצאים מבנקים, עוקבים אחריהם מרחוק, ובוחרים את הרגע המתאים לפעול, לעיתים תוך יצירת אינטראקציה תמימה לכאורה, ולעיתים באמצעות בלבול מכוון או הפניית תשומת הלב לאירוע צדדי.

בעקבות המקרה, פרסמו השומרים התראה מיוחדת, שבה הם קוראים לתושבים לגלות ערנות מוגברת, במיוחד בשעות שבהן יש תנועה ערה סביב מוסדות פיננסיים.

בין ההנחיות שפורסמו, ברקע חג הפורים הקרב ובא, מועד שסביבו יותר אנשים עשויים למשוך כספי מזומן, להיות עירניים, להיזהר מעזרות שונות ליד בנקים או חניונים וכן לדווח על כל התנהגות חשודה באופן מיידי.

