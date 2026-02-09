האם בבחירות הבאות נראה מפלגה חרדית חדשה ששוברת את כל המוסכמות? בעקבות החשיפה של חנני ברייטקופף ב'כיכר השבת' על התארגנות להקמת מפלגה ל"חרדים המודרניים", שוחח היום (שני) המגיש אלי גוטהלף בתוכנית הערב של 'כיכר FM' עם אחד ממובילי המהלך, ד"ר אליעזר היון, שסיפק שורת אמירות מפתיעות וחסרות תקדים.

"מודל מימד": לא שוללים ישיבה עם השמאל

במהלך הראיון, הבהיר היון כי המטרה אינה בהכרח ריצה עצמאית שתסתיים בבזבוז קולות, אלא חבירה כ"בלוק טכני" למפלגה קיימת, בדומה למודל של תנועת 'מימד' בעבר או מפלגת 'נעם' בימינו.

כשנשאל על ידי גוטהלף האם יסכימו לשבת תחת יאיר לפיד או יאיר גולן, היון לא פסל את האפשרות והטיל פצצה פוליטית: "זה יכול להיות מיאיר לפיד ועד נתניהו, מיאיר קורט ועד יאיר גולן. אין פה עניין של ימין ושמאל... המטרה מקדשת את האמצעים".

הוא הוסיף: "כמו שסמוטריץ' לקח את אבי מעוז למרות הדעות שלו, וכמו שנתניהו לקח את בן גביר למרות שהוא מתעב אותו - אנשים משלמים מחירים. אנחנו לא נהיה שייכים למפלגה שלהם, אלא מפלגה עצמאית בתוכה".

"מי שלא לומד - חייב להתגייס"

אחת הנקודות הרגישות ביותר בראיון הייתה סוגיית הגיוס. בניגוד לקו הרשמי של המפלגות החרדיות, היון מציג עמדה נחרצת כלפי אלו שאינם לומדים.

"מי שלומד תורה ברצינות - לא צריך להתגייס, נקודה", הדגיש היון, אך סייג מיד: "אבל המצב שבו בחור שיושב על הברזלים, מתראיין בטלוויזיה ונוגע בבחורות יגיד 'הרבנים אמרו לי לא להתגייס' - זה סוריאליסטי. זה לא יכול לעבוד יותר. הגיע הזמן שמישהו יגיד את האמת הכואבת הזו בקול: מי שלא לומד, צריך להתגייס".

לטענתו, הציבור החרדי-מודרני, המונה להערכתו כ-20% מהמגזר (כ-300 אלף איש), מאמין בערכים אלו אך מושתק על ידי הממסד הפוליטי הנוכחי.

מתקפה חזיתית: "גולדקנופף לא עובר בגרון"

היון לא חסך ביקורת חריפה מהנציגים החרדים הנוכחיים בכנסת, וטען כי הציבור איבד בהם אמון לחלוטין. "כשרואים אדם כמו גולדקנופף, לא לכולם זה עובר טוב בגרון", אמר היון.

הוא המשיך ותקף ישירות את השר מאיר פרוש: "מגיע לנו יותר מאשר אחד כמו פרוש, שיום אחרי השבעה באוקטובר מתקשר למנות את הבן שלו... זה בלתי אפשרי. לא הגיוני שמצב כזה ממשיך להתקיים". גם ח"כ משה גפני ספג ביקורת על השתיקה מול אפליית הספרדים: "נורא עצוב שאדם כמו גפני יכול לומר 'אין לנו מקום' לתלמידים ספרדים ואף אחד לא זורק אותו".

האזינו לראיון המלא