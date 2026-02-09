האם בתוך השם שלכם ותאריך הלידה מסתתר קוד סודי שקובע את גורלכם? בתוכנית 'כיכר FM', אירח המגיש אלי גוטהלף את חוי לידר, יועצת אישית ומאסטרית לנומרולוגיה יהודית, לשיחה מרתקת על הקשר המיסטי שבין האותיות למציאות חיינו. אך מה שהתחיל כראיון תיאורטי, הפך במהרה לדרמה אישית בשידור חי.

"הוויז של הנשמה": הכל צפוי והרשות נתונה

בפתח הראיון, הסבירה לידר את הבסיס לנומרולוגיה היהודית, הנשענת על 'ספר היצירה'. "העולם נברא בדיבור, בתדרים", הסבירה לידר. "התאריך והשם הם בעצם קודים. הנשמה יורדת לעולם עם 'וויז' (Waze) שמראה לה את היעד, אבל הבחירה בידינו אם לנסוע בכיוון הנכון או ההפוך".

לדבריה, כשאדם סוטה מהייעוד שלו, הוא מתחיל לשמוע "רעשים" - קשיים בפרנסה, בזוגיות או בחינוך הילדים, שנועדו לאותת לו לחזור למסלול.

הניתוח המפתיע: "בגיל 14 עברת שינוי דרמטי"

רגע השיא של השידור הגיע כאשר לידר אותגרה לבצע ניתוח נומרולוגי "על רטוב" למגיש אלי גוטהלף, בהתבסס אך ורק על שמו ותאריך לידתו (21.5.1999).

למרות הספקנות שהפגין גוטהלף בתחילה, לידר הצליחה לזהות בדיוק מצמרר נקודות ציון בחייו: "בגיל 14 אני רואה שהיה פה שינוי, לקחת את העניינים לידיים", פסקה הנומרולוגית.

גוטהלף, המום מהדיוק, אישר את הדברים וחשף בשידור סיפור אישי מטלטל: "זה נכון. בגיל 14 רבתי עם אחי הקטן וזה הכה בי - איך ילד בן 4 מצליח להוציא ממני כאלה עצבים. באותו רגע נסעתי לצומת ספרים, קניתי ספר על ניהול כעסים, ומאז עבדתי על עצמי עד שהפכתי לאדם שקשה מאוד להכעיס".

הייעוד שנחשף: "להעביר מסרים לעולם"

הניתוח לא עצר בעבר. לידר חשפה כי הייעוד הנשמתי של גוטהלף (הקשור למספר 9) הוא "להעביר מסרים לעולם ולרדוף צדק" - אבחנה שתואמת במדויק את עיסוקו הנוכחי בתקשורת. בנוסף, היא סיפקה תחזית מסקרנת לגבי זוגיות ואתגרים אישיים הקשורים לרגישות יתר.

"הגעתי סקפטי", הודה גוטהלף בסיום הראיון, "אבל היא פגעה בול בנקודות שאף אחד לא יכל לדעת. ממראיין הפכתי למרואיין".

רוצים לדעת מה המספרים שלכם אומרים עליכם? האזינו לניתוח המלא ולראיון המרתק >>