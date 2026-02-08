אמונה וקידוש השם הזמר בני פרידמן חושף בגילוי לב: "יש לי ילד אוטיסט; זה קשה אבל מתמודדים בגבורה ב"ה" הזמר בני פרידמן חושף בגילוי לב: "יש לי ילד אוטיסט בן 7 - זה קשה נורא, אבל מתמודדים בגבורה ברוך השם" • צפו בקטע מתוך ראיון למנחם טוקר ברדיו 'קול חי' (ברנז'ה)

