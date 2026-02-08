אמונה וקידוש השםהזמר בני פרידמן חושף בגילוי לב: "יש לי ילד אוטיסט; זה קשה אבל מתמודדים בגבורה ב"ה"הזמר בני פרידמן חושף בגילוי לב: "יש לי ילד אוטיסט בן 7 - זה קשה נורא, אבל מתמודדים בגבורה ברוך השם" • צפו בקטע מתוך ראיון למנחם טוקר ברדיו 'קול חי' (ברנז'ה) אאאיציק אוחנהכיכר השבת | 19:521תגובותבני פרידמן בראיון - צילום: רדיו קול חיבני פרידמן בראיון| צילום: צילום: רדיו קול חי10100:00/5:56בני פרידמן בראיון (צילום: רדיו קול חי)רדיו קול חימנחם טוקרבני פרידמןהאם הכתבה עניינה אותך?כן (91%)לא (9%)תוכן שאסור לפספס:הצוות גילה ברגע האחרון: יאיר ושרה נתניהו לא עלו לטיסה שהמתינה להםחזקי שטרן|05.02.26עולם הרפואה התייצב | תיעוד מחתונת בנו של איש החסד והיועץ הרפואיאיציק אוחנה|04.02.26הפרט המדהים שלא הכרתם על הידוענית הישראלית שנהרגה בתאונה המחרידהאיציק אוחנה|03.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה1גם לי יש. אבל תדע שאדם גדול אמר לי. "מי מחזעק את מי" וזה מה שמעודד אותיאימוגים לתגובהמאיר19:55 דיווחתגובהאולי גם יעניין אותך:"מתרגש עד דמעות": ח"כ ביסמוט חגג בר מצווה לבנו בבית הכנסת בתל אביבאיציק אוחנה|02.02.26בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה: הזמר הצעיר נישא לבחירת ליבו | תיעודאיציק אוחנה|01.02.26איתי לוי טוען: "אני בכלל חרדי, מה שאתם רואים לא אמיתי"איציק אוחנה|01.02.26
