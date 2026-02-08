כיכר השבת
אמונה וקידוש השם

הזמר בני פרידמן חושף בגילוי לב: "יש לי ילד אוטיסט; זה קשה אבל מתמודדים בגבורה ב"ה"

הזמר בני פרידמן חושף בגילוי לב: "יש לי ילד אוטיסט בן 7 - זה קשה נורא, אבל מתמודדים בגבורה ברוך השם" • צפו בקטע מתוך ראיון למנחם טוקר ברדיו 'קול חי' (ברנז'ה) 

1תגובות
בני פרידמן בראיון
בני פרידמן בראיון| צילום: צילום: רדיו קול חי
בני פרידמן בראיון (צילום: רדיו קול חי)

0 תגובות

1
גם לי יש. אבל תדע שאדם גדול אמר לי. "מי מחזעק את מי" וזה מה שמעודד אותי
מאיר

