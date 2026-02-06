מזל טוב!הזמר אברומי וינברג חגג בר מצווה לבנו בהשתתפות בכירי התעשייה | צפוהזמר אברומי וינברג חגג אמש (חמישי) בר מצווה יוקרתית לבנו דוד, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה, באולמי 'דימול פלטינום' • על החלק המוזיקלי הופקדו: המוזיקאי בני לאופר ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה' (ברנז'ה)אאאיציק אוחנהכיכר השבת | 11:072תגובות (צילום: צביקה גרין. הפקה: 'בולדוזר בוטיק') - צילום: צביקה גרין. הפקה: 'בולדוזר בוטיק'| צילום: צילום: צביקה גרין. הפקה: 'בולדוזר בוטיק'10100:00/5:10 (צילום: צביקה גרין. הפקה: 'בולדוזר בוטיק')אברומי ויינברגהאם הכתבה עניינה אותך?כן (58%)לא (42%)תוכן שאסור לפספס:פֵּירוֹתֶיךָ מְתוּקִין | סלסלת הפירות של רב הסלבס לראשון לציוןיאיר טוקר|02.02.26בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה: הזמר הצעיר נישא לבחירת ליבו | תיעודאיציק אוחנה|01.02.26איתי לוי טוען: "אני בכלל חרדי, מה שאתם רואים לא אמיתי"איציק אוחנה|01.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה2מזל טוב לאברומי היקר חיים11:25 דיווחתגובה1לא ידעתי שחרדים מפורסמים עושים אירוע מעורב או שאתרים חרדים מפרסמים דברים מעורבים שיהא מזל טובאוהד הפועל תל אביב11:56 דיווחתגובהאולי גם יעניין אותך:לא מאמין למה שגילה: כשחברים הפתיעו את שמוליק סוכות ליום הולדת | צפואיציק אוחנה|01.02.26התוועדות לא שגרתית לכבוד הרבי: עמית סגל, ינון מגל, טופז לוק ויונתן אוריך יאיר טוקר|29.01.26באירוע יוקרתי במיוחד: הזמר משה דוויק חגג בר מצווה לבנו | צפואיציק אוחנה|28.01.26
0 תגובות