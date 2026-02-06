כיכר השבת
מזל טוב!

הזמר אברומי וינברג חגג בר מצווה לבנו בהשתתפות בכירי התעשייה | צפו

הזמר אברומי וינברג חגג אמש (חמישי) בר מצווה יוקרתית לבנו דוד, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה, באולמי 'דימול פלטינום' • על החלק המוזיקלי הופקדו: המוזיקאי בני לאופר ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה' (ברנז'ה)

2תגובות
(צילום: צביקה גרין. הפקה: 'בולדוזר בוטיק')
| צילום: צילום: צביקה גרין. הפקה: 'בולדוזר בוטיק'
(צילום: צביקה גרין. הפקה: 'בולדוזר בוטיק')

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (58%)

לא (42%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מזל טוב לאברומי היקר
חיים
1
לא ידעתי שחרדים מפורסמים עושים אירוע מעורב או שאתרים חרדים מפרסמים דברים מעורבים שיהא מזל טוב
אוהד הפועל תל אביב

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר