איתי לוי טוען: "אני בכלל חרדי, מה שאתם רואים לא אמיתי"

הזמר איתי לוי העניק בסוף השבוע ראיון לאתר סרוגים הדתי וסיפר על הקשר לדת וליהדות, במהלך דבריו אמר כי הוא בכלל אדם "חרדי".

בריאיון לעיתונאית שיר לוי באתר 'סרוגים' הוא אמר: "אני בכלל אדם חרדי, מה שאתם רואים לא אמיתי, אני אדם מאוד מסורתי ומאוד מאמין".

"האמונה מנהלת אותי ביום יום, מה שאתם רואים זה לא, האמונה מנהלת אותי 100 אחוז, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו".

לדבריו: "בכל החלטה שאני לוקח - בשם השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח. רוצה עוד משפט? ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו".