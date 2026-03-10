כיכר השבת
"זה לא קל"

מנדי וייס חושף: "המלחמה החזירה אותנו לימי הקורונה"

הטילים מאיראן והחתונות המצומצמות: ענק הזמר מנדי וייס במונולוג גלוי על השמחות שהשתנו בעקבות המצב הביטחוני. על האירועים המצומצמים בצל החרדה, השמחה שפורצת גדרות והעומס הבלתי נתפס: "זה לא קל, אירוע אחרי אירוע סביב השעון" (ברנז'ה אנשים)

הזמר מנדי ויס (צילום: באדיבות)

בעוד מבצע "שאגת הארי" מרעיד את המזרח התיכון, עולם השמחות היהודי מוצא את עצמו בסיטואציה שלא הכרנו מאז ימי הקורונה העליזים. הזמר מנדי וייס, מהשמות המבוקשים ביותר בסצנת החתונות, מספר בשיחה פתוחה על המציאות המורכבת של שמחה בצל המלחמה עם איראן.

"החופות עברו למרחבים המוגנים"

ההגבלות על ההתקהלות והחשש ממטחי טילים גרמו לביטולי ענק ולמעבר לחתונות במתכונת מצומצמת. "חזרנו לתקופת הקורונה", משתף וייס בתחושותיו. "אנשים מתחתנים בחצרות, באולמות קטנים או במרחבים מוגנים. יש בזה משהו כיף, אינטימיות אחרת, אבל זה רחוק מלהיות פשוט".

סביב השעון: מרתון של שמחה

למרות המצב, וייס מעיד כי עם ישראל לא מפסיק לשמוח, מה שיוצר לחץ עבודה חסר תקדים על אמני המגזר. "אנחנו עוברים מאירוע לאירוע, סביב השעון. כולם רוצים להספיק להתחתן לפני שתהיה החמרה נוספת. זה לא קל פיזית ומנטלית, אבל זו השליחות שלנו - להרים את המורח בתוך כל החושך הזה".

