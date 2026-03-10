צפו בסיכול: חיל האוויר השמיד משגר בשיא ההכנות לירי

המחבלים תועדו כשהם מחמשים את המשגר ומבצעים הכנות אחרונות לשיגור. בתוך דקות ספורות מרגע הזיהוי, הועברו הנ"צ למטוסי קרב שהיו באוויר. בסרטון נראה רגע הפגיעה המדויק שהוביל לפיצוצי משנה עזים של הטילים שהיו על המשגר. המחבלים שפעלו במקום חוסלו בתקיפה

70 משגרים הושמדו ב"שאגת הארי"

מעבר לסיכול הנקודתי, צה"ל חושף נתון מרשים על יעילות המערכה האווירית: מתחילת מבצע "שאגת הארי", הושמדו למעלה מ-70 משגרי טילים ורקטות שהיו מוכנים לפעולה. מדובר במכה קשה למערך האש של חיזבאללה, שמנסה נואשות להוציא לפועל מטחים משמעותיים אך נתקל במודיעין מדויק וביכולת תקיפה מהירה.

צה"ל נחוש: "חיזבאללה ישלם מחיר כבד"

במערכת הביטחון מדגישים כי צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד החלטת חיזבאללה להצטרף למערכה לצד איראן. "כל משגר שיורם מעל פני השטח יהפוך למטרה", הבהיר גורם צבאי. הפעילות האווירית מתמקדת כעת באיתור מחסני הטילים הניידים ובסיכול חוליות השיגור עוד לפני שהן מספיקות ללחוץ על ההדק.