כיכר השבת
תיעוד: ציידי המשגרים

צפו בסיכול: חיל האוויר השמיד משגר בשיא ההכנות לירי

מרוץ נגד הזמן בלבנון: בסגירת מעגל מהירה, מטוסי קרב השמידו משגר של חיזבאללה רגע לפני ששיגר מטח לעבר ישראל. המחבלים שתועדו מחמשים את הטילים חוסלו מהאוויר. הנתון נחשף: יותר מ-70 משגרים הושמדו מתחילת מבצע "שאגת הארי" (צבא וביטחון)

סגירת מעגל קטלנית

המחבלים תועדו כשהם מחמשים את המשגר ומבצעים הכנות אחרונות לשיגור. בתוך דקות ספורות מרגע הזיהוי, הועברו הנ"צ למטוסי קרב שהיו באוויר. בסרטון נראה רגע הפגיעה המדויק שהוביל לפיצוצי משנה עזים של הטילים שהיו על המשגר. המחבלים שפעלו במקום חוסלו בתקיפה

70 משגרים הושמדו ב"שאגת הארי"

מעבר לסיכול הנקודתי, חושף נתון מרשים על יעילות המערכה האווירית: מתחילת מבצע "שאגת הארי", הושמדו למעלה מ-70 משגרי טילים ורקטות שהיו מוכנים לפעולה. מדובר במכה קשה למערך האש של , שמנסה נואשות להוציא לפועל מטחים משמעותיים אך נתקל במודיעין מדויק וביכולת תקיפה מהירה.

צה"ל נחוש: "חיזבאללה ישלם מחיר כבד"

במערכת הביטחון מדגישים כי צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד החלטת חיזבאללה להצטרף למערכה לצד איראן. "כל משגר שיורם מעל פני השטח יהפוך למטרה", הבהיר גורם צבאי. הפעילות האווירית מתמקדת כעת באיתור מחסני הטילים הניידים ובסיכול חוליות השיגור עוד לפני שהן מספיקות ללחוץ על ההדק.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר