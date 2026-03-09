כיכר השבת
דובר צה"ל הסביר על התקיפות באיראן וענה: "מדוע לא היו אזעקות בבית שמש?"

כמדי יום מאז החלה מלחמת שאגת הארי, דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין מסר עדכון לתקשורת | "הושלמה סדרת תקיפות נגד שישה שדות תעופה צבאיים באיראן - חיל האוויר ממשיך להעמיק את העליונות האווירית בשמי איראן", הבהיר דובר צה"ל (חדשות, צבא וביטחון) 

ההצהרה המלאה | צפו
ההצהרה המלאה | צפו| צילום: צילום: דובר צה"ל
ההצהרה המלאה | צפו

דובר סיים כעת (שני) הצהרה מיוחדת לתקשורת, בה הוא עדכן על סדרת התקיפות שביצע צה"ל ב.

"חיל האוויר", פתח דובר צה"ל ואמר: "ממשיך לפעול נגד משטר הטרור האיראני. אמש הושלמה סדרת תקיפות נגד שישה שדות תעופה מרכזיים של צבא איראן. במסגרת התקיפות הושמדו כלי טיס רבים ביניהם: מטוסי ׳כח קדס׳ של משמרות המהפכה ומסוקי קרב איראניים".

הדמייה תלת-מימדית של שדה התעופה בטהרן ׳מהראבאד׳ שנתקף
הדמייה תלת-מימדית של שדה התעופה בטהרן ׳מהראבאד׳ שנתקף| צילום: צילום: דובר צה"ל
הדמייה תלת-מימדית של שדה התעופה בטהרן ׳מהראבאד׳ שנתקף

"בנוסף", אמר דובר צה"ל: "הותקפו מסלולי המראה ומערכות הגנה וגילוי אשר נועדו לפעול נגד מטוסי חיל האוויר הפועלים בשמי איראן. שדות התעופה שהותקפו שימשו את משטר הטרור האיראני לחימוש ומימון שלוחי הטרור ברחבי המזרח התיכון וביניהם: חיזבאללה, חמאס ושלטון הטרור הח׳ותי".

לקט תיעודים של תקיפת כלי טיס של צבא איראן
לקט תיעודים של תקיפת כלי טיס של צבא איראן| צילום: צילום: דובר צה"ל
לקט תיעודים של תקיפת כלי טיס של צבא איראן

לסיום הוא אמר: "תקיפות אלו פוגעת ביכולות הפעלת הכוח האווירי של צבא איראן לשימוש נגד כלי הטיס של חיל האוויר, ומשבשת את יכולת ההתחמשות לא רק של המשטר, אלא של שלוחי הטרור בכל המזרח התיכון. צה״ל ממשיך לפגוע בכלל תשתיותיו של משטר הטרור האיראני".

בשאלות כלי התקשורת, נשאל דובר צה"ל על כך שלמרות שהייתה נפילה סמוך לבית שמש, לא הופעלה אזעקה בעיר? "מדובר באירוע חמור והוא בבדיקה", ענה דובר צה"ל.

