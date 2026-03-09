כיכר השבת
צעיר בן 17

הסרטון שמסעיר את הרשת: האם זה מוג'תבה חמינאי הצעיר בחזית איראן-עיראק?

בעוד העולם כולו עוקב בדריכות אחר המינוי הטרי של המנהיג העליון של איראן, סרטון נדיר מהעבר שצף ברשתות החברתיות שופך אור על דמותו המסתורית של מוג'תבא ח'אמנאי | התיעוד מציג נער בן 17 בשדות הקטל של מלחמת איראן-עיראק שעל פי מומחים הוא מוג'תבא חמינאי המנהיג העליון החדש של איראן  (העולם הערבי)

חיילי איראן במלחמת איראן עיראק
בסרטון ישן שזכה לעניין מחודש, נראה "לכאורה" מוג'תבא ח'אמנאי הצעיר (בסרט כתום) כשהוא נלחם בחזית מלחמת איראן-עיראק. המלחמה נערכה בין השנים 1980 ל-1988, ובה נהרגו עשרות אלפי בני נוער בני 14–17, ולעיתים אפילו צעירים יותר, ששימשו כלוחמים או כגלי הסתערות בשדות מוקשים.

התיעוד מציב אותו לצד מפקדים שלימים הפכו לצמרת משמרות המהפכה, באותם הגדודים בהם שירת גם קאסם סולימאני.

נראה כי הכישורים שרכש באותן שוחות בגיל 17 – הישרדות תחת אש וניהול קרב – כעת הוא נזקק להם יותר מאי פעם בעודו מנסה לחמוק מכוחות ארה"ב וישראל המנסים לשים עליו יד.

עלי חמינאי (מימין) בחפירה במהלך מלחמת איראן-עיראק
ילדים מתאבדים איראנים בחזית המלחמה

מינויו של מוג'תבא למנהיג העליון השלישי של איראן הגיע בנסיבות דרמטיות, לאחר מבצע "" של ישראל וארה"ב, בו חוסל אביו, עלי ח'אמנאי, במתחם המגורים המבוצר בטהראן. מוג'תבא עצמו נפצע בתקיפה ושרד ניסיון התנקשות, אך איבד את כל משפחתו הקרובה: אמו, אשתו, בנו, אחותו ושלושה מנכדיו נהרגו במתקפה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

כיכר השבת
