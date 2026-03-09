חיילי איראן במלחמת איראן עיראק - צילום: רשתות חברתיות חיילי איראן במלחמת איראן עיראק | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:35 חיילי איראן במלחמת איראן עיראק ( צילום: רשתות חברתיות )

בסרטון ישן שזכה לעניין מחודש, נראה "לכאורה" מוג'תבא ח'אמנאי הצעיר (בסרט כתום) כשהוא נלחם בחזית מלחמת איראן-עיראק. המלחמה נערכה בין השנים 1980 ל-1988, ובה נהרגו עשרות אלפי בני נוער בני 14–17, ולעיתים אפילו צעירים יותר, ששימשו כלוחמים או כגלי הסתערות בשדות מוקשים.

התיעוד מציב אותו לצד מפקדים שלימים הפכו לצמרת משמרות המהפכה, באותם הגדודים בהם שירת גם קאסם סולימאני. נראה כי הכישורים שרכש באותן שוחות בגיל 17 – הישרדות תחת אש וניהול קרב – כעת הוא נזקק להם יותר מאי פעם בעודו מנסה לחמוק מכוחות ארה"ב וישראל המנסים לשים עליו יד.

עלי חמינאי (מימין) בחפירה במהלך מלחמת איראן-עיראק

ילדים מתאבדים איראנים בחזית המלחמה

מינויו של מוג'תבא למנהיג העליון השלישי של איראן הגיע בנסיבות דרמטיות, לאחר מבצע "שאגת הארי" של ישראל וארה"ב, בו חוסל אביו, עלי ח'אמנאי, במתחם המגורים המבוצר בטהראן. מוג'תבא עצמו נפצע בתקיפה ושרד ניסיון התנקשות, אך איבד את כל משפחתו הקרובה: אמו, אשתו, בנו, אחותו ושלושה מנכדיו נהרגו במתקפה.