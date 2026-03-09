גשם של פלדה: מערכת C-RAM האמריקאית הפילה כטב"מים מעל ארביל

מערכות C-RAM אמריקאיות הפילו רחפנים איראניים מעל ארביל, עיראק, - צילום: רשתות חברתיות מערכות C-RAM אמריקאיות הפילו רחפנים איראניים מעל ארביל, עיראק, | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06 מערכות C-RAM אמריקאיות הפילו רחפנים איראניים מעל ארביל, עיראק, ( צילום: רשתות חברתיות )

בשעות הערב של ה-6 במרץ 2026, שמי העיר ארביל שבכורדיסטן העיראקית הוארו בפתאומיות במופע עוצמתי של אש ופלדה. קולות הירייה המהירים והייחודיים של מערכת ה-C-RAM האמריקאית הדהדו ברחבי העיר כאשר היא נכנסה לפעולה כדי ליירט ארבעה כטב"מים מתאבדים עמוסי חומרי נפץ, שנשלחו על ידי מיליציות הנתמכות על ידי איראן.

הכטב"מים, שכוונו לעבר אזורים אזרחיים ובסיסי כוחות הקואליציה, הושמדו בעודם באוויר, ושרידיהם נפלו סמוך למלון "ארביל ארג'אן", אזור הומה אדם שבו שוהים לעיתים קרובות אזרחים מערביים. למרות עוצמת הפיצוצים והחשש הכבד, האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש, מה שהמחיש פעם נוספת את חשיבותה הקריטית של המערכת כקו ההגנה האחרון בשדה הקרב המודרני.

מערכת ה-C-RAM, או בשמה המלא Counter Rocket, Artillery, and Mortar (נגד רקטות, ארטילריה ומרגמות), פותחה במיוחד כדי לספק הגנה נקודתית לכוחות קרקעיים ובסיסים קדמיים מפני איומים של אש עקיפה. "העולם לא יכול לחזור לחוק הג'ונגל": סין קוראת להפסקת אש מיידית במזרח התיכון דני שפיץ | 11:21 כזה לא ראיתם: טילי טומהוק עפים, נחיתות והמראות מנושאת המטוסים | תיעוד מטורף ישראל גראדווהל | 11:20 בניגוד למערכות הגנה המבוססות על טילים יקרים, ה-C-RAM נשענת על כוח אש מסיבי ומהיר במיוחד. הלב הפועם של המערכת הוא תותח הגאטלינג M61A1 Vulcan בקוטר 20 מ"מ, בעל שישה קנים מסתובבים, שמסוגל לשגר מטר אדיר של פגזים בקצב בלתי נתפס של 4,500 כדורים לדקה. היכולת הזו מאפשרת לה ליצור מעין "קיר של עופרת" שחוסם את מסלולו של האיום הנכנס.

היעילות המבצעית המדהימה של המערכת נובעת משילוב מתוחכם של טכנולוגיית מכ"ם וחיישנים מתקדמים. היא משתמשת במכ"ם בטווח Ku-band שמסוגל לאתר ולעקוב באופן אוטומטי אחר מטרות קטנות ומהירות מאוד ביום ובלילה.

המערכת מחשבת את מסלול האיום בזמן אמת ומתחילה בירי רק כאשר היא מזהה סכנה ממשית בטווח האפקטיבי שלה, שנע בין 100 ל-1,000 מטרים. חיישנים תרמיים (FLIR) משלימים את התמונה ומאפשרים למערכת לפעול בדיוק כירורגי, כשהיא מעדכנת את כיוון הירי תוך כדי הפעולה כדי להבטיח פגיעה ישירה במטרה.

הסיבה שה-C-RAM נחשבת לקטלנית ויעילה כל כך אינה טמונה רק בקצב האש, אלא גם בבטיחות שהיא מספקת לסביבה האזרחית. בניגוד לגרסה הימית של המערכת, ה-C-RAM היבשתי משתמש בתחמושת HEIT-SD. פגזים אלו מתוכננים להתפוצץ במגע עם המטרה או להשמיד את עצמם באוויר באופן אוטומטי אם לא פגעו בדבר, ובכך נמנע נזק לשוהים על הקרקע מפגזים שלא פגעו במטרה.

עם אחוזי הצלחה שהוכחו בשטח בשיעור של 70-80%, המערכת יוצרת "מטרייה" של הגנה המצילה חיי אדם יום-יום. על אף עלותה הגבוהה, שנעה בין 10 ל-15 מיליון דולר ליחידה, היא נותרה אחד הפתרונות המבצעיים המרשימים ביותר להתמודדות עם איומים אוויריים מהירים ומפתיעים.