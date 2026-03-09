כיכר השבת
"יאחד את איראן"

ברית הדיקטטורים: פוטין שיגר מכתב ברכה למנהיג העליון החדש של איראן

בצל להבות המלחמה בלב טהרן, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שיגר מכתב תמיכה נלהב ליורש החדש של ההנהגה האיראנית | במכתב אישי רווי סולידריות, מוסקבה מצהירה על ברית ברזל עם המנהיג העליון מוג'תבה חמינאי, ומבטיחה לעמוד לצד "הידידים האיראנים" אל מול התוקפנות המזוינת (העולם הערבי)

1תגובות
המנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי - פוטין (צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק)

בזמן שהמזרח התיכון בוער תחת תקיפות אוויריות ישירות על אדמת טהרן, נשיא רוסיה שיגר מסר דרמטי של תמיכה בלתי מסויגת ליורש החדש של הרפובליקה האסלאמית.

בצעד שנועד להידוק הציר שבין מוסקבה לטהרן, פוטין היה מהראשונים לברך את מוג'תבה חמינאי על היבחרו לתפקיד המנהיג העליון על ידי מועצת המומחים, בעקבות מות אביו, עלי חמינאי.

התזמון של המכתב אינו מקרי. הוא נשלח כאשר מנסה להתאושש מתקיפות של מטוסי קרב ישראליים נגד מאגרי נפט ומתקני זיקוק בטהרן. במכתבו, פוטין לא רק מברך על המינוי, אלא מבהיר לעולם כולו כי רוסיה ניצבת כתף אל כתף עם איראן ברגעי המבחן הקשים ביותר שלה.

"בתקופה בה איראן מתמודדת עם תוקפנות מזוינת, כהונתך בתפקיד רם זה ללא ספק תדרוש אומץ ומסירות רבים. אני בטוח שתמשיך בכבוד את עבודתו של אביך ותאחד את העם האיראני לנוכח ניסיונות קשים. מצידי, ברצוני לאשר מחדש את תמיכתנו הבלתי מעורערת בטהרן ואת הסולידריות שלנו עם ידידינו האיראנים. רוסיה הייתה ותישאר שותפה אמינה של הרפובליקה האסלאמית."

פוטין מדגיש במכתבו את ביטחונו בכך שמוג'תבה חמינאי ימשיך את המורשת של אביו ויצליח לאחד את העם האיראני בתקופה של אי-יציבות אזורית ומלחמה. לצד רוסיה, גם סין הביעה תמיכה במינוי, כשהיא מדגישה שהתהליך בוצע בהתאם לחוקה האיראנית, ובכך נותנת לגיטימציה בינלאומית רחבה לשינוי השלטוני בטהרן.

הצהרת הכוונות של פוטין, המגדירה את רוסיה כ"שותפה אמינה" ומבטיחה "תמיכה בלתי מעורערת", מהווה איתות ברור למערב: הברית בין מוסקבה לטהרן חזקה, נותר למוג'תבא רק להמתין שהמילים יהפכו למעשים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (46%)

לא (54%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ברכה אחרונה
שמעון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר