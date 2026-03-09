בזמן שהמזרח התיכון בוער תחת תקיפות אוויריות ישירות על אדמת טהרן, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שיגר מסר דרמטי של תמיכה בלתי מסויגת ליורש החדש של הרפובליקה האסלאמית.

בצעד שנועד להידוק הציר שבין מוסקבה לטהרן, פוטין היה מהראשונים לברך את מוג'תבה חמינאי על היבחרו לתפקיד המנהיג העליון על ידי מועצת המומחים, בעקבות מות אביו, עלי חמינאי.

התזמון של המכתב אינו מקרי. הוא נשלח כאשר איראן מנסה להתאושש מתקיפות של מטוסי קרב ישראליים נגד מאגרי נפט ומתקני זיקוק בטהרן. במכתבו, פוטין לא רק מברך על המינוי, אלא מבהיר לעולם כולו כי רוסיה ניצבת כתף אל כתף עם איראן ברגעי המבחן הקשים ביותר שלה.

"בתקופה בה איראן מתמודדת עם תוקפנות מזוינת, כהונתך בתפקיד רם זה ללא ספק תדרוש אומץ ומסירות רבים. אני בטוח שתמשיך בכבוד את עבודתו של אביך ותאחד את העם האיראני לנוכח ניסיונות קשים. מצידי, ברצוני לאשר מחדש את תמיכתנו הבלתי מעורערת בטהרן ואת הסולידריות שלנו עם ידידינו האיראנים. רוסיה הייתה ותישאר שותפה אמינה של הרפובליקה האסלאמית."

פוטין מדגיש במכתבו את ביטחונו בכך שמוג'תבה חמינאי ימשיך את המורשת של אביו ויצליח לאחד את העם האיראני בתקופה של אי-יציבות אזורית ומלחמה. לצד רוסיה, גם סין הביעה תמיכה במינוי, כשהיא מדגישה שהתהליך בוצע בהתאם לחוקה האיראנית, ובכך נותנת לגיטימציה בינלאומית רחבה לשינוי השלטוני בטהרן.

הצהרת הכוונות של פוטין, המגדירה את רוסיה כ"שותפה אמינה" ומבטיחה "תמיכה בלתי מעורערת", מהווה איתות ברור למערב: הברית בין מוסקבה לטהרן חזקה, נותר למוג'תבא רק להמתין שהמילים יהפכו למעשים.