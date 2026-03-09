כיכר השבת
סצנה אפוקליפטית

"הלילה הפך ליום" | כך תיארו איראנים את התקיפה הישראלית הדרמטית על מתקני הנפט

איראנים שהתראיינו לרשת BBC בפרסית תיארו סצנות אפוקליפטיות מתקיפת מתקני הנפט על ידי ישראל לפני שתי לילות | האיראנים תיארו אור אדום ופיצוץ עצום שנלווה אליו לאחר מכן | "אנחנו מחכים בקוצר רוח להשמדת הממשלה", אמרה איראנית אחת (חדשות) 

מאגרי הנפט שהותקפו, הלילה

התקיפה המשולבת של ארצות הברית וישראל נגד יעדים ב נמשכת זה השבוע השני, כאשר השבוע הופצצו לראשונה על ידי ישראל מאגרי נפט בטהרן ובעיר כרג' הממוקמת ממערב לבירה.

גורמים במשרד הנפט האיראני אישרו כי מתקני דלק נפגעו בשני המוקדים, ותיעודים מהזירה הציגו רחובות עולים באש סמוך למאגרים בבירה.

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, הזהיר כי הפיצוצים במתקני הנפט גורמים לפליטת חומרים מסוכנים ורעילים לאטמוספירה. לדבריו, התקיפות "משחררות חומרים מסוכנים ורעילים לאוויר, שמסכנים חיים בקנה מידה עצום". בעקבות כך, הרשויות בטהרן הורו לתושבים להסתגר בבתיהם עקב הידרדרות חמורה באיכות האוויר.

בשיחה עם רשת BBC בפרסית, תושבים באזורי התקיפה תיארו לילה של פיצוצים עזים שהורגשו היטב במרכזי האוכלוסייה. אחד התושבים סיפר כי "זה התחיל באור אדום שהאיר הכל ואחריו גל שזעזע את הדלת. אז השמיים הוארו שוב וענן אדום ענק הופיע. לא ידענו מה קורה". תושבת אחרת מטהרן תיארה את המצב בבוקר שאחרי וציינה כי "אתה יכול להריח את השריפה. אני לא יכולה לראות את השמש. יש עשן נורא. זה עדיין שם, אני מאוד עייפה".

לצד החשש מהלחימה, נשמעו בקרב הציבור גם קולות הקוראים להפלת המשטר. תושב טהרן בשנות ה-20 לחייו אמר כי "אנחנו העם תפסנו מחסה בבתינו ומחכים בקוצר רוח להשמדת הממשלה כדי שנוכל לצאת לרחובות כפי שעשינו בעבר". זאת למרות איומי המשטר בטלוויזיה הממלכתית כי מי שיביע תמיכה בישראל, בארצות הברית או בנסיך הגולה רזא פהלווי יוצא להורג.

אישה נוספת מטהרן הסבירה את התמיכה בפעולות הצבאיות למרות המחיר הכבד. היא אמרה כי "אולי זה קשה להבנה לאנשים שאינם כאן, אבל עבור אנשים רגילים באמת לא הייתה ברירה אחרת. אחרת, תאמינו לי, לא היינו רוצים לשלם מחיר כה עצום על מלחמה". לדבריה, "האיראנים אינם חרחרני מלחמה או טיפשים - הם פשוט סבלו כל כך הרבה עד שהגיעו לקצה הגבול שלהם, וכל מה שהם רוצים זה חיים נורמליים".

מנגד, קיימת דאגה עמוקה מהעתיד ביום שאחרי המלחמה, במיוחד אם מבנה השלטון לא ישתנה מהיסוד. אחת התושבות הביעה חשש כבד וציינה כי "גם אם המלחמה תסתיים ונשאר בחיים... אני בטוחה שהעלויות יהיו גבוהות מאוד וזה יהיה גרוע יותר מבעבר למשך זמן רב. במיוחד אם אלו יישארו בשלטון. אני אפילו לא יכולה לומר מי יתפוס את השלטון".

