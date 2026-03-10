טרוריסט שיעי מלבנון פנה ישירות לנעים קאסם וקבל בשם העם הלבנוני על שיגורי הטילים לישראל והכנסת לבנון למלחמה אזורית עם ישראל.

"יא נעים קאסם, הלוואי שלא תמצא גג לראשך ברמאדן", קילל המלומד השיעי את ראש חיזבאללה.

"בשמי ובשם כל המדוכאים והמפונים שעדיין ישנים ברחובות ללא גג לראשם, הלוואי שגם אתה לא תמצא גג לראשך. שנראה אותך מתבזה ברחובות. אתה והקצינים שלך וכל המשוגעים שמסביבך, אתם שכירי חרב של איראן אתם לא תנועת התנגדות שמגינה על לבנון", אמר מית'ם עיסא.

"אתם כוח איראני שממוקם בלבנון כדי להגן על האינטרסים האיראנים. מי אמר לכם שאנחנו רוצים לנקום את מותו של חמינאי? כאשר האימאם חוסיין מת כשהיד אמרנו עליו אללה ירחמו, אללה ינקום את מותו".

הוא חזר על דבריו: "אתם בסך הכל שכירי חרב עבדים של איראן, בשם איזו דת אתם גררתם את האזור כולו לקטסטרופה וחורבן? מה שאתם עושים זו התאבדות - לא ג'יהאד.

"אנחנו לא נקיים ג'יהאד תחת הדגל שלכם", הטיח השיח'.