השיח' השיעי מלבנון מקלל את נעים קאסם: "הלוואי ותישן ברחוב; שכירי חרב איראנים"

שיח שיעי מלבנון פנה במילים חריפות במיוחד לחיזבאללה והצהיר כי מלחמתו של הארגון אינה בשם הלבנונים | "הלוואי ולא תמצא גג לראשך ותתבזה ברחובות", קרא השיח' לנעים קאסם | "מה שאתם עושים אינו ג'יהאד אלא פעולת התאבדות"  

טרוריסט שיעי מ פנה ישירות לנעים קאסם וקבל בשם העם הלבנוני על שיגורי הטילים לישראל והכנסת לבנון למלחמה אזורית עם ישראל.

"יא נעים קאסם, הלוואי שלא תמצא גג לראשך ברמאדן", קילל המלומד השיעי את ראש .

"בשמי ובשם כל המדוכאים והמפונים שעדיין ישנים ברחובות ללא גג לראשם, הלוואי שגם אתה לא תמצא גג לראשך. שנראה אותך מתבזה ברחובות. אתה והקצינים שלך וכל המשוגעים שמסביבך, אתם שכירי חרב של איראן אתם לא תנועת התנגדות שמגינה על לבנון", אמר מית'ם עיסא.

"אתם כוח איראני שממוקם בלבנון כדי להגן על האינטרסים האיראנים. מי אמר לכם שאנחנו רוצים לנקום את מותו של חמינאי? כאשר האימאם חוסיין מת כשהיד אמרנו עליו אללה ירחמו, אללה ינקום את מותו".

הוא חזר על דבריו: "אתם בסך הכל שכירי חרב עבדים של איראן, בשם איזו דת אתם גררתם את האזור כולו לקטסטרופה וחורבן? מה שאתם עושים זו התאבדות - לא ג'יהאד.

"אנחנו לא נקיים ג'יהאד תחת הדגל שלכם", הטיח השיח'.

זה הזמן שהממשלה והצבא יבינו חיזבאללה לא עומד בשם העם הלבנוני אלא משרת את איראן הגיע הזמן להכות קשה להשמיד את כל מפקדותיהם ולנטרל את כל ראשי הטרור בלבנון ובאיראן בלי לפחד בלי עיכובים מספיק דיבורים הגיע הזמן למעשים
יואב

