דובר צה"ל מסר הערב את הצהרתו היומית ברקע היום ה-11 למלחמה עם איראן. תא"ל דפרין התייחס למתקפות של צה"ל באיראן, וגם חשף לראשונה את דבר חיסולו של מפקד בכיר בחיזבאללה.
לפי הודעת דו"צ, "שלשום (ראשון) חיל האוויר תקף, בהכוונת אמ"ן ופיקוד הצפון במרחב ג'ויא וחיסל את חסן סלאמה, מפקד יחידת 'נאצר' בארגון הטרור חיזבאללה".
סלאמה נכנס לתפקיד מפקד היחידה לאחר חיסול קודמו בתפקיד, אבו טאלב ביוני 2024.
סלאמה היה ותיק בארגון הטרור חיזבאללה ומילא שורת תפקידים ארוכה בארגון, בהם מפקד גזרת אלחיאם וסגן מפקד המבצעים ביחידת 'נאצר'.
בצה"ל מתארים כי "לאורך שנותיו בארגון, סלאמה פעל רבות נגד מדינת ישראל ועסק בקידום מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל."
יחידת נאצר הינה אחת משלוש היחידות האמונות על פעילות ארגון חיזבאללה בדרום לבנון.
"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", מסכם דובר צה"ל.
