בתקיפה אווירית

בתיעוד צבעוני: צה"ל הוריד בניין על ראשו של מפקד היחידה הבכיר בחיזבאללה  

דובר צה"ל אישר היום את דבר חיסולו של מפקד יחידת נאצר, בכיר בארגון הטרור חיזבאללה | כך נראה החיסול, בתיעוד צבעוני (צבא) 

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

דובר צה"ל מסר הערב את הצהרתו היומית ברקע היום ה-11 למלחמה עם איראן. תא"ל דפרין התייחס למתקפות של צה"ל באיראן, וגם חשף לראשונה את דבר חיסולו של מפקד בכיר ב.

לפי הודעת דו"צ, "שלשום (ראשון) חיל האוויר תקף, בהכוונת אמ"ן ופיקוד הצפון במרחב ג'ויא וחיסל את חסן סלאמה, מפקד יחידת 'נאצר' בארגון הטרור חיזבאללה".

סלאמה נכנס לתפקיד מפקד היחידה לאחר חיסול קודמו בתפקיד, אבו טאלב ביוני 2024.

סלאמה היה ותיק בארגון הטרור חיזבאללה ומילא שורת תפקידים ארוכה בארגון, בהם מפקד גזרת אלחיאם וסגן מפקד המבצעים ביחידת 'נאצר'.

בצה"ל מתארים כי "לאורך שנותיו בארגון, סלאמה פעל רבות נגד מדינת ישראל ועסק בקידום מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל."

יחידת נאצר הינה אחת משלוש היחידות האמונות על פעילות ארגון חיזבאללה בדרום לבנון.

"צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל", מסכם דובר צה"ל.

4
יא אללה איזה עבודה נקייה! כל הכבוד לחיילים שלנו. מי שמאיים על יהודים שלא יתפלא כששמיים נופלים עליו. בעזרת השם שימשיכו כך עד שלא יישארו בכלל מנהיגי טרור שמאיימים על עם ישראל.
שמעיה
3
יש דין ויש דיין. כל אותם רשעים שמתכננים פיגועים נגד יהודים בסוף מקבלים את הדין שלהם. אשרינו שיש חיילים שמגינים על עם ישראל. יהי רצון שימשיכו להכות באויבים עד שתבוא ישועה שלמה.
משה
2
זה בדיוק המסר שצריך להעביר לאויבים: מי שמצטרף למלחמה נגד ישראל משלם מחיר אישי. חיסול ממוקד של מפקדים הוא הדרך הנכונה לפרק את ארגוני הטרור. צריך להמשיך עד שההנהגה שלהם תיעלם לגמרי.
רוני
1
עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע עם ישראל כולו מתחזק באמונה ובתפילה כולנו נקראים לומר תהילים להצלחת חיילי צה״ל ולשמירת מדינת ישראל מול משטר הרשע האיראני פרקי התהילים: י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, ק״ל, קמ״ב יהי רצון שהקב״ה ישמור על כל חייל וחייל, יחזק את ידיהם ויזכה את עם ישראל לישועה גדולה ולניצחו
ישראל

