דובר צה"ל מסר הערב את הצהרתו היומית ברקע היום ה-11 למלחמה עם איראן. תא"ל דפרין התייחס למתקפות של צה"ל באיראן, וגם חשף לראשונה את דבר חיסולו של מפקד בכיר בחיזבאללה.