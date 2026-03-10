מה ששמעתם: זה הזמן שמעריכים בישראל שייקח - עד שהמשטר ייפול

בזמן שישראל לצד ארצות הברית תוקפות ברחבי איראן ושוללות מערכים ותשתיות ביטחוניות של המשטר, ישנה ציפייה לגרום לזעזוע ביציבות משטר הרשע - עד לנפילתו בידי העם ובחסות החלשת כוחות המשטר.

על פי דיווח הערב (שלישי) בכאן חדשות, שרים בממשלה אמרו אחרי תדרוך ביטחוני כי "ייתכן שייקח כשנה עד שהמשטר האיראני ייפול". עם זאת, השרים אמרו כי ההפצצות של ישראל ושל ארצות הברית באיראן ייפסקו לפני.

על פי השרים בממשלה, "העבודה אחר כך תהיה תהיה על העם האיראני". לדבריהם, איראן מדינה גדולה והמשטר רוצח את המפגינים בה, ועל כן ולהחליף משטר "זה לא פשוט".

לפי שרים בקבינט ובממשלה שצוטטו בדיווח, קשה מאוד לדעת את מה שקורה באיראן בשל העלטה האינטרנטית. מאז תחילת המלחמה, משטר האייתולות הפסיק את שירותי האינטרנט כמעט לגמרי בכל המדינה.

גורמי ביטחון הוסיפו כי עוד לא בשלו התנאים לעם האיראני לצאת לרחובות, וכי ההפצצות של צה״ל והצבא האמריקני יימשכו בשבוע הקרוב.